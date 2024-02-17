الانتقال الطاقي.. بنعلي تتباحث في ميونيخ مع وزير الاقتصاد الألماني

هبة بريس

أجرت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم السبت بميونيخ، مباحثات مع نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد الفدرالي روبرت هابيك، تمحورت حول السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قالت بنعلي، التي تشارك في الدورة الستين لمؤتمر ميونيخ للأمن، الذي يتواصل اليوم الأحد، إن “هذا اللقاء شكل فرصة لمناقشة العلاقات المغربية الألمانية القوية جدا وشراكتنا الاستراتيجية في القضايا المتعلقة بانتقال الطاقة والتنمية المستدامة”.

وتابعت بنعلي قائلة: “لقد ناقشنا موضوع الغاز وبعض عناصر مسار المغرب ليكون فاعلا مركزيا ورئيسيا في اقتصاد الهيدروجين الجديد الذي يتطور”.

وشكل هذا اللقاء أيضا فرصة لمناقشة سبل “إعادة إرساء أسس جيل جديد من الشراكات الاستراتيجية بين المغرب وألمانيا في القضايا التي تهم إفريقيا وأوروبا”.

من جانبه، أشار هابيك، الذي أعلن عن نيته زيارة المغرب قريبا، إلى أن هذا اللقاء تميز بتبادل “عميق ومكثف” حول الهيدروجين والإمكانات المتاحة للمغرب، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يمثل خطوة أخرى لتعزيز التعاون بين البلدين.

كما تباحثت بنعلي مع وزيرة الطاقة البلجيكية، تين فان دير سترايتن حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الانتقال الطاقي.

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