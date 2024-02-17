الانتقال الطاقي.. بنعلي تتباحث في ميونيخ مع وزير الاقتصاد الألماني

2024-02-17 / 16:47
0
هبة بريس

أجرت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم السبت بميونيخ، مباحثات مع نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد الفدرالي روبرت هابيك، تمحورت حول السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قالت بنعلي، التي تشارك في الدورة الستين لمؤتمر ميونيخ للأمن، الذي يتواصل اليوم الأحد، إن “هذا اللقاء شكل فرصة لمناقشة العلاقات المغربية الألمانية القوية جدا وشراكتنا الاستراتيجية في القضايا المتعلقة بانتقال الطاقة والتنمية المستدامة”.

وتابعت بنعلي قائلة: “لقد ناقشنا موضوع الغاز وبعض عناصر مسار المغرب ليكون فاعلا مركزيا ورئيسيا في اقتصاد الهيدروجين الجديد الذي يتطور”.

وشكل هذا اللقاء أيضا فرصة لمناقشة سبل “إعادة إرساء أسس جيل جديد من الشراكات الاستراتيجية بين المغرب وألمانيا في القضايا التي تهم إفريقيا وأوروبا”.

من جانبه، أشار هابيك، الذي أعلن عن نيته زيارة المغرب قريبا، إلى أن هذا اللقاء تميز بتبادل “عميق ومكثف” حول الهيدروجين والإمكانات المتاحة للمغرب، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يمثل خطوة أخرى لتعزيز التعاون بين البلدين.

كما تباحثت بنعلي مع وزيرة الطاقة البلجيكية، تين فان دير سترايتن حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الانتقال الطاقي.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of بنك المغرب: ارتفاع القروض الموجهة للأسر إلى 386,3 مليار درهم

بنك المغرب: ارتفاع القروض الموجهة للأسر إلى 386,3 مليار…

2024-02-17 / 10:33
Photo of هيئة الموثقين تطلق منصة رقمية تعرف المغاربة على أثمنة العقارات المرجعية

هيئة الموثقين تطلق منصة رقمية تعرف المغاربة على أثمنة…

2024-02-17 / 09:25
Photo of استعدادا ل”كان 2025″.. المغرب يروج للسياحة بإفريقيا و يوقع اتفاقية مع أكبر وكالة أسفار بالقارة

استعدادا ل”كان 2025″.. المغرب يروج للسياحة بإفريقيا و يوقع…

2024-02-16 / 17:11
Photo of المفوضية الأوروبية تتجه لرفع سعر “فيزا شنغن” على المغاربة من 80 إلى 90 يورو

المفوضية الأوروبية تتجه لرفع سعر “فيزا شنغن” على المغاربة…

2024-02-16 / 16:22
Photo of “اتصالات المغرب” ترفع رقم معاملاتها و أرباحها السنوية تتجاوز الستة ملايير درهم

“اتصالات المغرب” ترفع رقم معاملاتها و أرباحها السنوية تتجاوز…

2024-02-16 / 13:43
Photo of سلطات البرازيل: “المغاربة أكثر الشعوب العربية و الإفريقية التي زارت بلادنا”

سلطات البرازيل: “المغاربة أكثر الشعوب العربية و الإفريقية التي…

2024-02-16 / 11:34
Photo of المكسيك.. استعراض فرص ومؤهلات الاستثمار بالمغرب

المكسيك.. استعراض فرص ومؤهلات الاستثمار بالمغرب

2024-02-16 / 10:30
Photo of بالأرقام: مبيعات الإسمنت تتجاوز 1,13 مليون طن

بالأرقام: مبيعات الإسمنت تتجاوز 1,13 مليون طن

2024-02-16 / 10:02
Photo of تفاصيل إطلاق رحلات مباشرة جديدة من الرباط باتجاه خمس مدن أوروبية

تفاصيل إطلاق رحلات مباشرة جديدة من الرباط باتجاه خمس…

2024-02-15 / 17:20
Photo of مشروع ضخم لتشجير جنبات “لوطوروت” سيخلق آلاف فرص الشغل

مشروع ضخم لتشجير جنبات “لوطوروت” سيخلق آلاف فرص الشغل

2024-02-15 / 16:50

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق