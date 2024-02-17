الفنانة دينا الشربيني: “أتمنى إنجاب 6 أطفال”

حلت الفنانة دينا الشربيني ضيفة على الإعلامي محمود سعد ببرنامج sold out، المذاع عبر شاشة قناة CBC.

وأوضحت موقفها من الزواج والحب والإنجاب، مؤكدة أنها تتمنى إنجاب ستة أبناء، مضيفة: “أنا متسرعة لدرجة إني ممكن أحب واحد وأقوله بحبه، إيه المشكلة؟، والحب ده أحلى حاجة وحلو أوي، ومقصدش حب شخص، بس الحب في العموم”.

وتابعت الشربيني: “كان نفسي يكون عندي ستة أولاد، وممكن عادي أتجوز وأخلف، بس فعلا الزواج نصيب مش كلام وخلاص، وفي ناس بتتجوز لمجرد الزواج، إنما إحساسي إن الجواز هو حد أقدر أعيش معاه للأبد ونعمل عائلة وأولاد”.

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