Police stand in front of the house where one of the stabbing victims was found in Weldon, Saskatchewan, Canada, on September 7, 2022. - One of two brothers who were the target of a massive manhunt in Canada after allegedly carrying out a stabbing spree that left 10 dead and 18 wounded has been found dead, police said on September 5. The killings in the remote James Smith Cree Nation Indigenous community and the town of Weldon in Saskatchewan province in western Canada are among the deadliest incidents of mass violence to ever hit the nation. (Photo by LARS HAGBERG / AFP)

كندا.. مصرع امرأتين وإصابة أخرى في حادث طعن في مونتريال

2024-02-16 / 11:16
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هبة بريس - وكالات

قالت هيئة الإذاعة الكندية (سي.بي.سي) إن امرأتين قُتلتا وأُصيبت أخرى بجروح خطيرة في حادث طعن بمبنى سكني في ضاحية فودروي-دوريون في مونتريال اليوم الخميس.

وذكرت (سي.بي.سي) أن الشرطة قبضت على رجل أُصيب أيضاً عمره 44 عاما، مضيفة أن التفاصيل الأخرى التي من بينها الدافع لم تُعرف بعد.

ووقع الهجوم قبيل الظهيرة بالتوقيت المحلي (1700 بتوقيت جرينتش)، وتم نشر خمس سيارات إسعاف في مكان الحادث على بعد نحو 45 كيلومترا غربي مونتريال، وفقا للتقرير.

ولم تستجب شرطة مقاطعة كيبيك بعد لطلبات للحصول على مزيد من المعلومات.

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