حكيمي على رأس قائمة المشاهير الـ 10 المفضلين لدى المغاربة

هبة بريس

احتل الدولي المغربي أشرف حكيمي المركز الأول ضمن قائمة المشاهير العشرة المفضلين لدى المغاربة ، وذلك حسب ” Love Brand” ، وهي دراسة أعدت حول العلامات التجارية والشخصيات الأكثر حبا لدى المغاربة.

وأوضحت الدراسة، التي قدمت نتائجها أمس الأربعاء بالدارالبيضاء في إطار فعاليات « Les Impériales 2024 » ، أن أشرف حكيمي، احتل، دون مفاجأة، المركز الأول في قائمة المشاهير العشرة المفضلين لدى المغاربة، يليه، حسب تفضيلات الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع، حكيم زياش، وسعد لمجرد، وياسين بونو، ووليد الركراكي، وأسماء لمنور، وسفيان البقالي، وجاد المالح، وديزي دروس وحسن الفد.

وعلاقة بالمؤثرين، تضيف الدراسة، أن هشام مسرار خطف الأضواء باحتلاله المركز الأول كأفضل مؤثر صانع محتوى لدى المغاربة متفوقا على كل من سوينغا (مصطفى الفكاك)، و سيمو السدراتي، و طه إيسو، و كوثر بامو، و أمين رغيب، و ربيع صقلي، و عبد الله زروق، و ماريا نديم، و زهير زائر.

وحسب » Love Brand » ، أنه بخصوص العلامات التجارية المغربية المفضلة لدى المغاربة، فقد احتلت اتصالات المغرب المركز الأول، متبوعة بإنوي، ووفا سلف، ومرجان ، وبنك أوف إفريقيا، وتأمينات الوفاء، والقرض العقاري والسياحي، والمكتب الشريف للفوسفاط، وكسكس داري، والتجاري وفا بنك.

وشمل هذا الاستطلاع أيضا العلامات التجارية الدولية، حيث هيمنت أورانج على قائمة العلامات التجارية العشرة المفضلة لدى المغاربة، متبوعة بأوروانج ، و سامسونغ، وهيونداي، وماكدونالدز، وكوكاكولا، وأديداس، والشركة العامة، ونايكي، ورونو، وبي إم دبليو.

للإشارة، Love Brand هي دراسة أجرتها شركة أمبريوم، بهدف توفير مقياس سنوي للعلامات التجارية المفضلة والشخصيات الأكثر حبا لدى المغاربة، وذلك للاستفادة منها من قبل الوكالات والمعلنين والعلامات التجارية والمهنيين.

واستندت هذه الدراسة على عينة من 3340 شخصا ، وفقا لمنهجية الحصص، مع معايرة البيانات مع بيانات HCP حيث تم جمع البيانات على مدار فترة الدراسة الميدانية، و التي شملت 6 مدن، وهي الدار البيضاء، الرباط وسلا، وطنجة، وفاس ومراكش.

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