بالأرقام: مبيعات الإسمنت تتجاوز 1,13 مليون طن

2024-02-16 / 10:02
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هبة بريس

أفادت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأن مبيعات الإسمنت بلغت أزيد من 1,13 مليون طن عند نهاية يناير 2024، بارتفاع نسبته 6,56 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في مذكرتها الشهرية حول تطور مبيعات الإسمنت، أنه حسب الفئة، بلغت المبيعات المخصصة للتوزيع 648.341 طن، متبوعة بتلك المخصصة للخرسانة الجاهزة للاستخدام بما يعادل 248.132 طن، و109.906 طن من الخرسانة المعدة مسبقا، وللبناء (53.181 طن)، والبنية التحتية (744.83.816 طن)، والملاط (4.812 طن).

وتابع المصدر ذاته أن هذه الإحصاءات مستمدة من البيانات الداخلية لأعضاء الجمعية المهنية لشركات الإسمنت (APC)، والمتمثلين في » Asment Temara »، و » Ciments de l’Atlas »، و » LafargeHolcim Maroc »، و » Novacim » (عضو منذ يناير 2024).

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‫4 تعليقات

  1. في تقرير وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأن مبيعات الإسمنت بلغت أزيد من 1,13 مليون طن عند نهاية يناير 2024..

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