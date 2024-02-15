المغرب يوكد على العلاقة بين الإرهاب والانفصال والميليشيات المسلحة

2024-02-15 / 20:52
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هبة بريس _ الرباط

جدد المغرب، الخميس أمام الدورة العادية ال44 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، التأكيد على العلاقة بين الإرهاب والانفصال والميليشيات المسلحة ووجود جماعات مسلحة من غير الدول.

وأكد الوفد المغربي، أمام المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، على التزام المملكة المغربية الراسخ بمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله.

كما شدد الوفد المغربي على الروابط الوثيقة بين الإرهاب والانفصال والميليشيات المسلحة ووجود الجماعات المسلحة من غير الدول.

ويواصل المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا أشغال دورته العادية الرابعة والأربعين تحضيرا لقمة الاتحاد المقرر عقدها يومي 17 و18 فبراير الجاري

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