الأساتذة الموقوفين.. بنموسى: “ماشي بسبب الإضراب لكن بسبب قيامهم بتجاوزات”

2024-02-15 / 15:09
3
هبة بريس - الرباط

نفى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إيقاف عدد من الأساتذة بسبب الإضراب.

وأكد بنموسى في كلمته بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس “الاساتذة كاعما موقوفين حيت دارو الاضراب، لكن بسبب عدد من التجاوزات التي قاموا بها”.

وأضاف الوزير أنه تم تشكيل لجنة ادارية ستشتغل بداية الاسبوع على صعيد كل الجهات لدراسة كل ملف على حدى، بهدف اتخاذ الاجراءات والقرارات اللازمة.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of بسبب رفضه وجبه الفطور.. إدارة سجن العرجات تتوعد باتخاذ الاجراءات اللازمة في حق زيان

بسبب رفضه وجبه الفطور.. إدارة سجن العرجات تتوعد باتخاذ…

2024-02-15 / 17:11
Photo of تنسيق أمني بسطات يحبط أكبر عملية لتهريب المخدرات

تنسيق أمني بسطات يحبط أكبر عملية لتهريب المخدرات

2024-02-15 / 16:42
Photo of تفاصيل اختطاف وق.تل زوج المغنية ريم فكري

تفاصيل اختطاف وق.تل زوج المغنية ريم فكري

2024-02-15 / 16:25
Photo of الحكومة تصادق على إحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية

الحكومة تصادق على إحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية

2024-02-15 / 16:14
Photo of جريمة بشعة تهز البيضاء.. اختطاف وتعذيب وقت.ل وتخلص من جث.ة بمجرى نهري

جريمة بشعة تهز البيضاء.. اختطاف وتعذيب وقت.ل وتخلص من…

2024-02-15 / 15:52
Photo of في ليلة عيد الحب.. العثور على رضيع متخلى عنه بطنجة

في ليلة عيد الحب.. العثور على رضيع متخلى عنه…

2024-02-15 / 15:40
Photo of بنموسى: “خصصنا 17 مليار درهم لتنزيل قرارات لفائدة رجال ونساء التعليم”

بنموسى: “خصصنا 17 مليار درهم لتنزيل قرارات لفائدة رجال…

2024-02-15 / 15:15
Photo of بنموسى: “الأستاذ أيولي يبدا مسارو المهني ب 6600 درهم شهريا”

بنموسى: “الأستاذ أيولي يبدا مسارو المهني ب 6600 درهم…

2024-02-15 / 15:02
Photo of الحكومة تصادق على النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم

الحكومة تصادق على النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم

2024-02-15 / 14:52
Photo of البحرية الملكية تنقذ 32 مرشحا للهجرة السرية بسواحل الداخلة

البحرية الملكية تنقذ 32 مرشحا للهجرة السرية بسواحل الداخلة

2024-02-15 / 13:56

‫3 تعليقات

  3. تم تشكيل لجنة ادارية ستشتغل بداية الاسبوع على صعيد كل الجهات لدراسة كل ملف على حدى

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق