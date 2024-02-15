مخاوف تفشي أنفلونزا الطيور ترفع سعر الدجاج ليصل 20 درهما للكيلوغرام
هبة بريس ـ الدار البيضاء
ارتفاع ملحوظ في سعر البيع للعموم ذاك الذي شهدته أسواق بيع الدجاج في الأيام الأخيرة ، حيث عاد سعر الدجاج ليصل لرقم عشرين درهم للكيلوغرام الواحد.
و ارتفع ثمن الدجاج من 16 درهم إلى 20 درهما تقريبا بمجموعة من المدن كالدار البيضاء، و هو ما عزاه عدد من المهنيين بسبب المخاوف من تفشي أنفلونزا الطيور.
و أكد المهنيون أن انتشار أنفلونزا الطيور حاليا في عدة دول بالعالم أثار مخاوف مربي الدجاج في المغرب و الذين خفضوا من قيمة اسثتماراتهم في القطاع لتفادي أي خسارة محتملة في حالة وصول الفيروس للدجاج المغربي لا قدر الله و هو ما جعل العرض يقل في الأسواق.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp