مصرع شخص في حادث انقلاب سيارة رباعية الدفع ضواحي شفشاون

2024-02-14 / 18:32
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هبة بريس _ طنجة

لقي شخص مصرعه اليوم الأربعاء 14 فبراير ، إثر حادث انقلاب سيارة بدوار تغزوت جماعة أونان التابعة ترابية لاقليم شفشاون.

وبحسب مصادر محلية، فالأمر يتعلق برجل في الستينات من العمر توفي متأثرا بجروح بليغة أصيب بها في أنحاء متفرقة من جسده إثر انقلاب سيارته الرباعية الدفع بأحد منعرجات دوار تغزوت بجماعة أونان ضواحي شفشاون .

وفور اخطارها انتقلت عناصر من الدرك الملكي الى مكان وقوع الحادثة حيث باشرت اجراءاتها المسطرية في وقت تم فيه نقل الجثة إلى مستودع الأموات بمستشفى شفشاون .

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