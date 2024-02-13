اشغال تعلية سد محمد الخامس متقدمة

هبة بريس : وجدة

يعتبر مشروع تعلية سد محمد الخامس التابع لنفوذ وكالة الحوض المائي لملوية، من بين البرامج الطموحة لتأمين العرض المائي الموجه للفلاحة، والتحول الى منظومة انتاج مقاومة وعالية التثمين، حيث سيتم تعليته بحوالي 12 مترا للوصول إلى مليار متر مكعب.

المشروع الذي انطلقت به الأشغال بهذا في ابريل2021، بتكلفة مالية مقدرة ب 1.55 مليار درهم، حيث تقلصت الحقينة بشكل كبير مع توالي السنين، بسبب ظاهرة التوحل وتراكم الترسبات، وبسبب التغيرات المناخية والطلب المكثف على الماء، لتصل في الوقت الحالي إلى 165 مليون متر مكعب.

ومن المنتظر، ان تصل حقينة السد عند نهاية الأشغال في سنة 2026، إلى حوالي مليار متر مكعب لصبغته الإستعجالية.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp