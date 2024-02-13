الجمعية المغربية للمصدرين: “المغرب لا يستفيد بما فيه الكفاية من سوق الحلال”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

شارك وفد من الجمعية المغربية للمصدرين والمعهد المغربي للتقييس، في فعاليات المؤتمر الدولي الرابع عشر لمعرض بروديكسبو، أكبر تجمع دولي للأغذية والمشروبات في روسيا وأوروبا الشرقية.

و في هذا الصدد، صرحت سلوى قرقري بلقزيز، نائبة رئيس الجمعية المغربية للمصدرين أن المغرب “لا يستفيد بما فيه الكفاية من سوق الحلال، الذي يضم 1.8 مليار مستهلك في جميع أنحاء العالم، وتقدر قيمتها بألفي مليار دولار، بمعدل نمو يقارب 10 في المئة سنويا”.

و أوضحت بلقزيز أن روسيا تعد سوقا مهما للغاية، على اعتبار أنها تمثل 25 مليون مسلم، أو بالأحرى 90 مليون مستهلك، موردة أن الأمر نفسه يسري على المصنعين الروسيين في مجال الصناعات الغذائية الذين سيستعينون بعلامة الحلال الخاصة بهم لولوج السوق المغربية، ولاسيما الانفتاح على أفريقيا، مؤكدة على أهمية الاتفاقية الموقعة بهذه المناسبة.

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