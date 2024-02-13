في خطوة للوراء.. “لارام” تتراجع في تصنيف شركات الطيران الآمنة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تراجع ملحوظ في عديد الأصعدة ذاك الذي باتت عليه شركة الخطوط الملكية المغربية، ليس من حيث جودة خدماتها التي شهدت في الأشهر الماضية تدنيا مضطردا بل حتى في مؤشرات و تصنيفات دولية تتعلق بالسلامة و الأمان.

و في هذا الصدد، تراجعت شركة “لارام” في تصنيف يتعلق بالشركات الأكثر أمانا في العالم للسنة الحالية، و هو تصنيف أصدرته وكالة سلامة الطيران و تصنيف المنتجات الدولية.

و لم تستطع الشركة المغربية الحفاظ على مكانتها ضمن الخمسة و عشرون شركة الأولى في قائمة شركات الطيران الأكثر سلامة و أمانا في العالم و ذلك في تراجع خطير للشركة.

و حسب تصنيف وكالة “airline ratings” التي يوجد مقرها الاجتماعي في أستراليا، فإن “لارام” ليست قادرة بالشكل الأمثل على مواجهة مجموعة من التحديات الخاصة بالسلامة.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن شركة “لارام” و منذ تعيين عبد الحميد عدو عانت من عديد المشاكل، سواءا التقنية و كذلك في تعاملها مع الزبناء الذين تضيع حقائبهم و مصالحهم بسبب تأخر الطيران عن الإقلاع في موعده و غيرهم من المشاكل التي عصفت بسمعة و ترتيب الشركة في عالم الطيران.

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