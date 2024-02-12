بأسلوب تهريب غير مسبوق.. إسبانيا تضبط 8 أطنان كوكايين بعملية كبرى

2024-02-12 / 18:44
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أعلنت الجمارك الإسبانية، الاثنين، ضبط 8 أطنان من الكوكايين في ميناء الجزيرة الخضراء (ألخثيراس) في جنوب البلاد، في شحنة مخبأة داخل حاوية آتية من أميركا اللاتينية، فيما صُنّف من أكبر عمليات الضبط في البلاد.

وكانت المخدرات مخبأة داخل هيكل معدني مصنوع من سبيكة خاصة، بهدف التحايل على الماسحات الضوئية المستخدمة لدى السلطات، بحيث لا يظهر في الصورة خلال المسح سوى شكل المنتج الموضح على قسيمة الشحن، وهو مولّد كهرباء، وفق ما أوضحت مصلحة الجمارك في بيان.

وقالت سلطات الجمارك إنها لم تواجه أسلوباً مماثلاً في التهريب في ما مضى.

وعلى الرغم من الأسلوب التحايلي هذا، كشف جهاز المسح الضوئي “كمية كبيرة من البضائع” تشغل تقريبا كل مساحة الهيكل المعدني الموجود في الحاوية، تبين أنها “كوكايين عالي النقاوة” بوزن إجمالي يبلغ ثمانية أطنان.

وأكد البيان أن هذه المصادرة “تُعدّ من بين أكبر العمليات التي تمت في إسبانيا في السنوات الأخيرة”.

وأوقفت السلطات الشخص الذي كان من المفترض أن يتسلم المخدرات في إسبانيا.

وجاءت الحاوية من سورينام بأميركا اللاتينية، وتوقفت في بنما.

وتؤكد عملية الضبط الجديدة هذه مجدداً أن إسبانيا تشكّل إحدى نقاط الدخول الرئيسية للمخدرات إلى أوروبا، بسبب روابطها مع أميركا اللاتينية، حيث مصدر الكوكايين، وقربها من شمال أفريقيا، حيث يتم إنتاج القنب، وهي مادة تشكل محور عمليات تهريب واسعة

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‫8 تعليقات

  5. تباًّ لهم من مهربين و مخربين للمجتمعات يجب تطبيق أقصى العقوبات في حق هؤلاء المجرمين السفلة تجار السموم

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