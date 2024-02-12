تعيين المدرب التونسي معين الشعباني على رأس نهضة بركان

هبة بريس - وجدة

تعاقد فريق النهضة البركانية، بشكل رسمي مع المدرب التونسي معين الشعباني، لخلافة المدرب السابق امين الكرمة، بعقد يمتد لموسم ونصف.

وحسب مصدر مطلع، أن إدارة النادي استقرت على اختيار المدرب السابق للترجي التونسي، خلال المرحلة المقبلة، حيث سيبدأ الشعباني مهمته الجديدة، على رأس القائمة التقنية لنهضة بركان بداية من المباراة المقبلة للبطولة الاحترافية “انوي”، خاصة وأنه مطالب حسب شروط العقد الذي يربطه مع النادي البرتقالي بإحتلال المرتبة الثانية على الأقل في الدوري، والتتويج باللقب القاري.

جدير بالذكر، الشعباني البالغ من العمر 42 سنة، سبق له تدريب عدة فرق ابرزها النادي المصري، والترجي التونسي الذي قاده للفوز بالدوري المحلي لثلاث مرات، ومرتين بدوري أبطال إفريقيا، ومثلهما بكأس السوبر التونسي، كما قاده لاحتلال المركز الخامس في كأس العالم للأندية بالإمارات عام 2018.

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