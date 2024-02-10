وجدة .. “الامراض التعفنية وامراض الرئتين” محور ندوة علمية

هبة بريس : وجدة

تزامنا مع الحالة الوبائية الحالية المتفشية، نظمت جمعية أطباء الأطفال الاستشفائيين بالمستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة بشراكة مع كلية الطب والصيدلة وجدة، يوم السبت 10 فبراير الجاري بكلية الطب والصيدلة، ندوة علمية تحت شعار”الأمراض التعفنية وأمراض الرئتين”.

هذه التظاهرة العلمية برئاسة البروفيسور مرية ركاين، رئيسة مصلحة طب الأطفال بالمستشفى الجامعي ملحمد السادس وجدة، بحضور كل من عميد كلية الطب والصيدلة بوجدة، مدير المستشفى الجامعي محمد السادس وجدة، ومدير قسم الأم والطفل لنفس المركز الاستشفائي.

وفي كلمة لها بالمناسبة، أكدت بروفيسور مرية ركاين رئيسة الجمعية، أن هذا الحدث العلمي هو فرصة لمناقشة وتبادل الخبرات والمعارف في مجال طب الأطفال.

كما ذكرت ان جمعية أطباء الأطفال الاستشفائيين بالمركز الاستشفائي الجامعي بوجدة يوم 22 نونبر 2023، و ذلك بهدف تعزيز التكوين والبحث والرعاية الصحية للأطفال، وكذا تعزيز المعرفة والتواصل بين الأطباء والمختصين في هذا المجال.

كما تسعى الجمعية الفتية للمشاركة في الرفع من الصحة العامة في إطار البرامج الوطنية الصحية والمساهمة في التربية العلاجية والوقائية، وكذلك العمل من اجل تحسين جودة الخدمات المقدمة من طرف أطباء المصلحة والرفع من مهارات المتدخلين في هذا المجال من خلال تعزيز التكوين المستمر لفائدة الأطباء الأخصائيين و الأطباء في طور التخصص وتنظيم ندوات علمية متخصصة في أمراض طب الاطفال. ولا يمكننا بلوغ هذه الأهداف النبيلة الا عبر تعاون وطيد مع الجمعيات الطبية وتفعيل الشراكات مع الهيئات العلمية والمهنية التي نتقاسم معها نفس الاهداف.

كما استحضرت خلال كلمتها كذلك، التحولات التي تعرفها المنظومة الصحية ببلادنا، والاوراش الاجتماعية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لتكريس الدولة الاجتماعية، فالجمعية، بصفتها فاعل من المجتمع المدني، مدعوة لتقوم بالأدوار المنوطة بها من خلال الانخراط في الاوراش الوطنية والمساهمة في انجاحها، وفق ما يخوله نظامها الاساسي.

وعرف اليوم الدراسي، في نسخته الأولى، موضوع علم أمراض الرئة وعلاقته بالوبائيات الحالية لالتهابات الجهاز التنفسي عند الأطفال اعتبارا لآنيته من حيث ارتفاع عدد الأطفال المصابين بالأنفلونزا الموسمية.

كما يعتبر محطة لانطلاق وتدشين برنامج و أنشطة الجمعية، ومناسبة مميزة للتفاعل والتواصل بين الأطباء والباحثين والمهتمين بصحة الأطفال، حيث سنناقش مواضيع متنوعة تتعلق بتشخيص وعلاج الأمراض التنفسية و التعفنية لدى الأطفال.

وعرفت الندوة، التطرق لعدة مواضيع، من بينها التهاب القصيبات الفيروسي، مشاكل الحمى لدى الأطفال، والالتهابات الفطرية.

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