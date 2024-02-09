تقرير.. المغرب صدر أزيد من 83 مليار درهم من الخضر و الفواكه و الأسماك و المصبرات

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أوضح تقرير لمكتب الصرف أن صادرت المغرب من الخضر و الفواكه و الحوامض و بعض المواد الاستهلاكية المغربية الإنتاج و الصنع قد حققت نسبا مهمة.

و في هذا الصدد، كشفت البيانات والإحصائيات التي أصدرها مكتب الصرف مؤخرا بخصوص حصيلة المبادلات الخارجية للمملكة برسم سنة 2023 بأن صادرات المغرب بلغت أزيد من 83 مليار درهم من الخضر والأسماك والمصبرات والفواكه والحوامض.

و يعتبر المغرب من المصدرين الأساسيين للخضر و الفواكه و الأسماك و المصبرات بعدد من الدول و في مقدمتها دول الاتحاد الأوروبي كفرنسا و إسبانيا فضلا على توجه المغرب للتصدير للدول الإفريقية و الأمريكية.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp