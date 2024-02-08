مولودية وجدة يفوز على ضيفه نهضة بركان

2024-02-08 / 20:42
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هبة بريس - رياضة

فاز فريق مولودية وجدة على مضيفه نهضة بركان، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الخميس، على أرضية الملعب الشرفي بوجدة، برسم الدورة الـ 16 من البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” للقسم الأول لكرة القدم.

وسجل لاعب نهضة بركان أيوب خيري هدف مولودية وجدة بالخطأ في مرماه في الدقيقة 32.

وعقب هذه النتيجة، ارتقى مولودية وجدة إلى المركز الـ 11 بـ 19 نقطة، في ما ظل نهضة بركان في المركز الثالث بـ 26 نقطة.

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