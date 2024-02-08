دورة جماعة اجزناية..الدعوة للاسراع في تنزيل مشروع تصميم التهيئة

هبة بريس - مكتب طنجة

صادق مجلس جماعة اكزناية، خلال الدورة العادية لشهر فبراير المنعقدة أمس الأربعاء 07 فبراير الجاري، على سلسلة من الاتفاقيات ذات الصلة بقطاعات البنيات التحتية والتنمية ، بينها اتفاقية شراكة تجمعه مع ولاية جهة طنجة- تطوان -الحسيمة والهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين من أجل تمويل الدراسات الطبوغرافية لجماعة اكزناية.

كما صادق المجلس الجماعي بالإجماع على مشروع اتفاقية شراكة تكميلية بين المجلس وولاية جهة الشمال ووكالة تنمية وإنعاش أقاليم الشمال والمتعلقة بإنشاء وتنفيذ البرنامج المندمج لتهيئة وتطوير حديقة الغابة الدبلوماسية.

ووافق المجلس الجماعي كذلك على اتفاقية شراكة وتمويل برنامج تهيئة أحياء الجماعة بين جماعة اكزناية ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة وولاية جهة الشمال، بالإضافة إلى المصادقة على قرار جماعي تنظيمي يتعلق بالسير والجولان والتشوير الطرقي.

وأبرز رئيس جماعة اكزناية، محمد بولعيش، في كلمة بالمناسبة، أن لهذه المشاريع وقع تنموي واجتماعي واقتصادي على الجماعة، حيث سيساهم في تحسين السير والجولان .

وصادق المجلس بالإجماع على اقتناء قطع أرضية لإنجاز قنوات تصريف المياه الشتوية، وإحداث وكالة تجارية تابعة لشركة أمانديس في إطار تحسين جودة الخدمات لمرفق توزيع الماء والكهرباء، وبناء محطة الضغط للماء الصالح للشرب بمنطقة “بنعجلات”.

على صعيد آخر، وافق أعضاء مجلس جماعة اكزناية بالإجماع على تأجيل النقطة المتعلقة بدراسة مشروع برمجة الفائض الحقيقي للسنة المالية 2023 إلى دورة أخرى.

وبهذا الخصوص، اعتبر بولعيش أن “ميزانية الجماعة تعتمد بشكل رئيسي على قطاع التعمير، مؤكدا على ضرورة الإسراع في تنزيل مشروع تصميم تهيئة الجماعة وتصاميم إعادة الهيكلة.

في السياق ذاته، عرفت أشغال الدورة العادية لشهر فبراير تقديم عرض إخباري لأنشطة المجلس، وعرض لممثل الوكالة الحضرية لطنجة حول وضعية مشروع تصميم تهيئة جماعة اكزناية وتصاميم إعادة الهيلكة.

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