القنيطرة : تفكيك عصابة اجرامية متخصصة في سرقة المواشي

2024-02-08 / 15:51
0
ع اللطيف بركة - هبة بريس

أحال الوكيل العام للملك لدى جنيات القنيطرة ، عناصر شبكة اجرامية متخصصة في سرقة المواشي، على السجن المدني ، من اجل محاكمتهم بالمنسوب لهم ، مع تعميم مذكرة بحث لعدد من شركائهم .

وجاء توقيف الشبكة الاجرامية بعاصمة الغرب ، بعد تقاطر عدد من الشكايات على المصالح الدركية بعدد من البوادي بالإقليم ، تعرضت ماشيتهم من رؤوس الأغنام والأبقار إلى السرقة.

في هذا السياق، تم توقيف سبعة أشخاص، بمن فيهم العقل المدبر لمختلف عمليات السرقة التي استهدفت عددا من الفلاحين، ووجهت إليهم تهما من بينها “تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة باستعمال ناقلات ذات محرك”.

وكانت آخر عملية السرقة قبل اعتقالهم، سرقة حوالي 90 رأسا من الأغنام من داخل ضيعة فلاحية، إذ عاينت عناصر الدرك الملكي مسرح الجريمة ورصدت الآثار والأدلة الجنائية الموجودة بها، وهو ما مكنها من الاهتداء إلى الجناة.

وإلى جانب ذلك، قادت التحريات الميدانية إلى تحديد ناقلة من نوع “بيكوب”، شوهدت ليلة وقوع السرقة، حيث تم توقيف سائقها الذي حاول بداية الأمر إنكار التورط في هذه القضية، غير أن مواجهته بالأدلة دفعته للاعتراف بالمنسوب إليه، وهو ما ساعد على الإيقاع بباقي المساهمين الآخرين في جرائم السطو على المواشي والأبقار.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of سوء الأحوال الجوية.. “الأوطوروت” تدعو إلى توخي الحيطة والحذر

سوء الأحوال الجوية.. “الأوطوروت” تدعو إلى توخي الحيطة والحذر

2024-02-08 / 16:06
Photo of نشرة إنذارية: رياح قوية و أمطار وثلوج من الخميس الى السبت

نشرة إنذارية: رياح قوية و أمطار وثلوج من الخميس…

2024-02-08 / 15:00
Photo of بايتاس: “الماء الموجه للفلاحة على قد الحال”

بايتاس: “الماء الموجه للفلاحة على قد الحال”

2024-02-08 / 14:48
Photo of وهبي يدعو إلى توظيف الرقمنة لتحقيق العدالة بمفهومها الإنساني

وهبي يدعو إلى توظيف الرقمنة لتحقيق العدالة بمفهومها الإنساني

2024-02-08 / 13:15
Photo of بركة يستعرض التدابير الطارئة المتخذة لمواجهة ندرة المياه

بركة يستعرض التدابير الطارئة المتخذة لمواجهة ندرة المياه

2024-02-08 / 12:55
Photo of ضمنهم زوجين.. إيقاف 4 مروجين للمخدرات بجرسيف ومشرع بلقصيري

ضمنهم زوجين.. إيقاف 4 مروجين للمخدرات بجرسيف ومشرع بلقصيري

2024-02-08 / 11:12
Photo of تقدم ورش تعميم التغطية الصحية…محور المؤتمر الوطني لجمعية العلوم الطبية

تقدم ورش تعميم التغطية الصحية…محور المؤتمر الوطني لجمعية العلوم…

2024-02-08 / 10:48
Photo of أزمة ماء أزمة نظافة وأزمات أخرى.. سطات إلى أين؟

أزمة ماء أزمة نظافة وأزمات أخرى.. سطات إلى أين؟

2024-02-08 / 10:29
Photo of الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024.. فتح باب الترشح لانتقاء 55 ألف باحث

الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024.. فتح باب الترشح لانتقاء…

2024-02-08 / 09:23
Photo of طقس الخميس.. جو بارد وقطرات مطرية بعدد من المناطق

طقس الخميس.. جو بارد وقطرات مطرية بعدد من المناطق

2024-02-08 / 09:08

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق