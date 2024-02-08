القنيطرة : تفكيك عصابة اجرامية متخصصة في سرقة المواشي

ع اللطيف بركة - هبة بريس

أحال الوكيل العام للملك لدى جنيات القنيطرة ، عناصر شبكة اجرامية متخصصة في سرقة المواشي، على السجن المدني ، من اجل محاكمتهم بالمنسوب لهم ، مع تعميم مذكرة بحث لعدد من شركائهم .

وجاء توقيف الشبكة الاجرامية بعاصمة الغرب ، بعد تقاطر عدد من الشكايات على المصالح الدركية بعدد من البوادي بالإقليم ، تعرضت ماشيتهم من رؤوس الأغنام والأبقار إلى السرقة.

في هذا السياق، تم توقيف سبعة أشخاص، بمن فيهم العقل المدبر لمختلف عمليات السرقة التي استهدفت عددا من الفلاحين، ووجهت إليهم تهما من بينها “تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة باستعمال ناقلات ذات محرك”.

وكانت آخر عملية السرقة قبل اعتقالهم، سرقة حوالي 90 رأسا من الأغنام من داخل ضيعة فلاحية، إذ عاينت عناصر الدرك الملكي مسرح الجريمة ورصدت الآثار والأدلة الجنائية الموجودة بها، وهو ما مكنها من الاهتداء إلى الجناة.

وإلى جانب ذلك، قادت التحريات الميدانية إلى تحديد ناقلة من نوع “بيكوب”، شوهدت ليلة وقوع السرقة، حيث تم توقيف سائقها الذي حاول بداية الأمر إنكار التورط في هذه القضية، غير أن مواجهته بالأدلة دفعته للاعتراف بالمنسوب إليه، وهو ما ساعد على الإيقاع بباقي المساهمين الآخرين في جرائم السطو على المواشي والأبقار.

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