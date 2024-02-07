نقابة تدعو المواطنين للمشاركة المكثفة في مسيرة الأحد تضامنا مع فلسطين

دعت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، كافة مناضلاته ومناضليه وعموم المواطنين، إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية والشعبية التي دعت لها مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، يوم الأحد 11 فبراير 2024 على الساعة العاشرة صباحا، انطلاقا من ساحة باب الأحد بالرباط.

وقالت النقابة في نداء لها، إن مشاركتها في المسيرة الوطنية، تأتي من أجل التأكيد على مبدئية الانحياز لحقوق الشعب الفلسطيني ودعم مقاومته الصامدة في وجه الكيان الصهيوني، واستنكارا لما تقترفه الآلة العسكرية الصهيونية بدعم غربي وأمريكي من جرائم ضد الإنسانية، ومن إبادة جماعية في غزة الأبية. كما تأتي المشاركة أيضا يضيف النداء ذاته، رفضا لمسلسل التطبيع وتجديد المطالبة بإسقاطه.

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