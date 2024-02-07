مشروع النفق البحري بين المغرب واسبانيا يعود للواجهة

2024-02-07 / 21:47
0

هبة بريس – مكتب طنجة

تواصل إسبانيا والمغرب اتخاذ خطوات فعلية نحو تنزيل المشروع التاريخي الذي سيرلط بين القارة الأفريقية والاوربية عبر مضيق جبل طارق والذي سيكون أحد أكبر أعمال الهندسة المدنية في التاريخ.

الصحافة الإسبانية تطرقت لمشروع النفق بين طنجة وطريفة بشكل كبير، حيث أكدت وزيرة النقل الاسبانية راكيل سانشيز في وقت سابق، أن بلادها ستعطي دفعة جديدة لدراسة مشروع الربط القاري بين اسبانيا والمغرب عبر مضيق جبل طارق الذي بدأ التفكير في انجازه قبل أربعين عاما .

من جانبه أشار رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش في مناسبة سابقة أيضا إلى هذا المشروع، مبرزا أن القمة المغربية الإسبانية تفتح آفاق مشاريع تمثل روافد لبناء المستقبل، من بينها مشروع الربط الثابت بين المغرب وإسبانيا والذي سيؤدي إلى ثورة حقيقية على عدة مستويات.

ويشكل الإعلان عن تنظيم المغرب لكأس العالم 2030، إلى جانب إسبانيا و البرتغال، حافزا لتسريع الربط الثابت لمضيق جبل طارق بين المغرب وإسبانيا.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of العثور على مواد أثرية بالسعودية تعود لحقبة الخلفاء الراشدين

العثور على مواد أثرية بالسعودية تعود لحقبة الخلفاء الراشدين

2024-02-07 / 21:28
Photo of الملك معزيا في وفاة آيت إيدر: ظل مثالا للوطنية الملتزمة والوفاء للمبادئ

الملك معزيا في وفاة آيت إيدر: ظل مثالا للوطنية…

2024-02-07 / 21:23
Photo of خمس سنوات سجنا ل”مسخوط الوالدين” بطنجة

خمس سنوات سجنا ل”مسخوط الوالدين” بطنجة

2024-02-07 / 21:03
Photo of طانطان.. القوات المسلحة الملكية تقدم المساعدة لـ 93 مرشحا للهجرة السرية

طانطان.. القوات المسلحة الملكية تقدم المساعدة لـ 93 مرشحا…

2024-02-07 / 20:26
Photo of الناصري : الملك يقود منذ ربع قرن سياسة إفريقية متماسكة وتضامنية

الناصري : الملك يقود منذ ربع قرن سياسة إفريقية…

2024-02-07 / 19:42
Photo of السويسري بيكار يستعد لجولة عبر العالم بطائرة تعمل بالهيدروجين

السويسري بيكار يستعد لجولة عبر العالم بطائرة تعمل بالهيدروجين

2024-02-07 / 19:12
Photo of رئيس أركان الدفاع البلجيكي يزور مدينة الراشيدية ( صور )

رئيس أركان الدفاع البلجيكي يزور مدينة الراشيدية ( صور…

2024-02-07 / 19:03
Photo of الحسيمة… إجراءات صارمة للحد من تبذير الماء

الحسيمة… إجراءات صارمة للحد من تبذير الماء

2024-02-07 / 18:41
Photo of ‏سطات تحت رحمة العطش.. الوضع مقلق فهل وصلت الرسالة؟

‏سطات تحت رحمة العطش.. الوضع مقلق فهل وصلت الرسالة؟

2024-02-07 / 17:56
Photo of وجدة .. متضررو برنامج “فرصة” بجهة الشرق يخرجون للإحتجاج من جديد

وجدة .. متضررو برنامج “فرصة” بجهة الشرق يخرجون للإحتجاج…

2024-02-07 / 17:46

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق