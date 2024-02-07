سطات.. دابة تصارع الموت وسط تجمعات سكنية تسائل الجهات المعنية

محمد منفلوطي_هــــــبة بريس

بشارع الأمير للاعائشة بطريق كيسر وبالضبط بحي بنقاسم بمدينة سطات، هنا سقطت دابة لتصارع الموت وسط بقعة أرضية داخل تجمعات سكنية، مما خلف حالة من التذمر واليأس بين صفوف المواطنين عامة وساكنة الحي على وجه الخصوص، وبعض الغيورين على المجال البيئي.

واقع الدابة وهي تصارع من أجل البقاء مع انبعاث للروائح النثنة، دون أن تحرك الجهات المعنية ساكنا، يسائل الجهات المعنية، هذا في الوقت التي توصلت به هبة بريس بوابل من الاتصالات الهاتفية معززة بصور وفيديوهات، طالبوا من خلالها الجهات المعنية بالتدخل، وانقاذ المنطقة والمدينة برمتها من مظاهر البداوة وانتشار النفايات والأزبال والكلاب الضالة ضمن مشاهد مقززة استفحلت بصورة مخيفة ومقلقة ساهمت في عرقلة حركة السير ، منها ما يرتبط بظاهرة الباعة الجائلين الذين يبحثون مجددا عن موطئ قدم لهم ببعض النقاط السوداء وبجنبات زنقة الذهيبية وزنقة ابن سينا وغيرها وبمحاداة دور العبادة، ومنها ما يرتبط بسوء تدبير القطاع المرتبط بالنظافة وغيرها.

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