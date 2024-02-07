الـONCF يعلن مواصلة استكمال استراتيجيته للانتقال الطاقي

أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية مواصلة استكمال استراتيجيته للانتقال الطاقي.

وأفاد بلاغ للمكتب، أن هذه الاستراتيجية التي بدأت في يناير 2022 بتشغيل 25 % من القطارات باستخدام الطاقة الناتجة عن الرياح، إذ تبدأ المؤسسة عام 2024 بتشغيل 90% من قطاراتها الكهربائية بالطاقة الخضراء، في أفق زيادتها لتصل إلى 100.

ووفق بلاغ المكتب، فيأتي هذا التحول تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة، بقيادة الملك محمد السادس، ووضع الطاقات المتجددة في قلب مزيج الطاقة في بلادنا، لافتا أن هذه الاستراتيجية تسعى الى توفير زيادة في حصة الموارد الطاقية المتجددة لتصل إلى أكثر من 52% من القدرة المركبة بحلول سنة 2030.

وتطبيقاً لسياسته الطاقية واستراتيجيته المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات RSE، يعمل المكتب جاهداً، عبر مراحل، على جعل جميع أنشطته خضراء، وإزالة الكربون منها لتحقيق الحياد الكربوني المأمول بحلول عام 2035.

كما يواصل المكتب، بعد تعزيز خياراته بالمكاسب التي لا يمكن إنكارها والتي نجمت عن هذا التحول على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وضع ونشر مبادرات بيئية استباقية.

وأبرز المكتب، أنه من ضمن الاجراءات المتخذة لتسريع الانتقال الطاقي المستدام، تم التصديق التدريجي على مواقع السكك الحديدية وفقا لمعايير ISO 14001 و50001، والتنفيذ المنهجي لدراسات تأثير المشاريع الكبرى، لافتا الى أهمية التقييم السنوي للبصمة الكربونية، واعتماد نظام القيادة الإيكولوجية، واستخدام الطاقات البديلة الكهروضوئية في المحطات والمباني.

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