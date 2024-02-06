الجريدة الرسمية الاسبانية : العيون إقليم مغربي ( وثيقة)
هبة بريس _ الرباط
تأتي هذه الخطوة كتأكيد للدعم الإسباني لمقترح الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة المغربية سنة 2007 باعتباره الحل الأنجع و الأمثل لإنهاء هذا الملف بشكل نهائي و سلمي .
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هبة بريس – الرباط
أصدرت الحكومة الإسبانية وثيقة بالجريدة الرسمية الخاصة بالدولة الإسبانية تحيل فيها إلى كون مدينة العيون مدينة مغربية، وهي الخطوة التي تتماشى والمواقف الرسمي للدولة الاسبانية .
ونشرت الحكومة الإسبانية مناقصة تهدف الى تجديد المدرسة الإسبانية بالعيون المعروفة ب”لاباز”، حيث تم تعريف حاضرة الأقاليم الجنوبية للمملكة ( مدينة العيون ) بأنها إقليم مغربي وذلك بالجريدة الرسمية لاسبانيا .
تأتي هذه الخطوة كتأكيد للدعم الإسباني لمقترح الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة المغربية سنة 2007 باعتباره الحل الأنجع و الأمثل لإنهاء هذا الملف بشكل نهائي و سلمي .
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5 تعليقات
تهدف الى تجديد المدرسة الإسبانية بالعيون المعروفة
Man3erf 3lach galo hakka
تأتي هذه الخطوة كتأكيد للدعم الإسباني لمقترح الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة المغربية
Mezyane Mezyane saraha
بعد هذا الإعلان الذي يؤكد أن العيون إقليم مغربي هناك اجتماع طارئ للكابرانات وشرنقيحة سيقطع زيارته للسعودية والعودة لإقالة عطاف .