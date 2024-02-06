بسبب تغيبه لأشهر.. مرصد يطالب بإقالة رئيس جماعة اولاد فارس الحلة بسطات

هبة بريس - الرباط

وجه المرصد المغربي للصحافة والاعلام الرقمي والدبلوماسية الموازية مراسلة لوزير الداخلية لإقالة رئيس جماعة اولاد فارس الحلة بسطات.

وذكر المرصد في مراسلته، أنه توصل بسلسلة من التقارير والشكاوى من قبل ساكنة الجماعة ، تفيد بتأخر مصالح مرتادي هذه الجماعة.

وأضاف المرصد، أن المعني بالأمر تغيب عن الجماعة لأشهر، نظرا لتواجده خارج ارض الوطن لقضاء أغراضه التجارية والعائلية.

وطالب المرصد، الجهات المسؤولة بتطبيق المادة 69 من القانون التنظيمي، والتي تنص على ” انه لايجوز ان ينتخب رئيسا او نائبا لرئيس اعضاء مجلس الجماعة وهم مقيمون بخارج أرض الوطن لاي سبب من الاسباب”، مطالبا بضرورة التدخل حفاظا على مصالح المواطنين.

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