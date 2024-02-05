ترامب: نتنياهو انسحب من خطة اغتيا.ل سليماني في آخر لحظة

2024-02-05 / 09:30
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هبة بريس - وكالات

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن إسرائيل كانت جزءا من مخطط اغتيال قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني؛ إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “انسحب من الخطة قبل يومين من تنفيذ العملية”.

وفي مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية ، أمس الأحد قال ترامب إن نتنياهو كان جزءا مهما من العملية ضد سليماني لفترة طويلة، وأنهم عملوا سويا في العديد من القضايا خلال تلك الفترة.

وأضاف: “عندما أسقطنا سليماني، كان من المفترض أن تشاركنا إسرائيل في ذلك (لكن) قبل يومين من الهجوم، قالوا: لا يمكننا أن نفعل هذا، ثم التفت إلى جنرالنا وقلت له: هل يمكننا أن نفعل هذا؟ فقال نعم يمكننا أن نفعل ذلك يا سيدي والأمر متروك لكم، عندها قلت إذن دعونا ننفذ الأمر”.

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‫4 تعليقات

  4. انسحاب نتنياهو من إغتيال قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني لم يكن يريد المشاركة في ذالك لعدم رغبته في الدخول في الصراع ..

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