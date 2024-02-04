كلفهما 20 مليون دولار..بريانكا شوبرا و زوجها يغادران قصرهما بسبب العفن

القسم الفني: هبة بريس

تحوّل قصر نجمة بوليوود بريانكا شوبرا والمغني الأميركي نيك جوناس إلى مكان مرعب، بعد انتشار العفن في قصرهما الفاخر في كاليفورنيا، نتيجة الأضرار الناجمة عن تسرُّب المياه، ما أجبرهما على مغادرته.

واشترى الزوجان العقار الفاخر في شهر شتنبر عام 2019 مقابل 20 مليون دولار، بحسب موقع “Page Six”،حيث يضم القصر 7 غرف نوم، و9 حمامات، ومطبخًا، وغرفة نبيذ يمكن التحكم بدرجة حرارتها، وملعب كرة سلة داخليا وصالة بولينغ، ومسرحًا منزليًّا، وصالة ترفيه، ومنتجعًا صحيًّا وغرفة معيشة كاملة، إضافة إلى صالة ألعاب رياضية وغرفة بلياردو.”

وبحسب دعوى قضائية سجّلها الثنائي ضد صاحب العقار الذي اشترياه منه، فقد وقعت مشاكل في المسبح والمنتجع الصحي (سبا) في القصر العام 2020، وأدى ذلك إلى مشاكل بالعزل المائي الذي زاد من انتشار العفن.

وجاء في الشكوى: في الوقت نفسه تقريبا، ظهر تسرب للمياه في منطقة الشواء على السطح وأدى هذا التسرب إلى إتلاف جزء من منطقة المعيشة الداخلية أسفل السطح مباشرة”.

وزعم النجمان في الدعوى القضائية، أن “المشاكل التي يعاني منها المنزل جعلته مبنى غير صالح للعيش وخطرا من الناحية الصحية للسكن”.

وتنص الدعوى على أن جوناس وشوبرا يسعيان عبر الوصي الخاص بهما إلى الحصول على تعويضات، إذ يقول محاميهما: يجب تعويض المدعي عن جميع تكاليف الإصلاح، وكذلك فقدان الاستخدام والأضرار الأخرى.

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