ضمنهم 7 نساء وطفلين.. إنقاذ 31 مهاجرا سريا بسواحل طرفاية
هبة بريس
اعترضت عناصر من القوات المسلحة الملكية، مكلفة بمراقبة الساحل، يومي الجمعة والسبت، على بعد 5 كيلومترات جنوب غرب طرفاية و 64 كيلومتر جنوب بوجدور،31 مرشحا للهجرة غير النظامية ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم 7 نساء وطفلين.
وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن الأشخاص الموقوفين تلقوا الإسعافات الضرورية قبل تسليمهم لمصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
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2 تعليقات
نطالب من السلطات الأمنية بإرجاع المهاجرات السبعة من النساء مع الطفلين القادمين من جنوب الصحراء إلى بلدهن المنحدرات من أفريقيا.
المغرب هو الوحيد البلد الذي يتجه إليه كل المهاجرين الغير الشرعيين الأنحاء أفريقيين وكسبيل المثال المدن الكبرى بالمملكة المغربية ولا احد يتكلم معهم من المسؤولين.