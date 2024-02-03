ضمنهم 7 نساء وطفلين.. إنقاذ 31 مهاجرا سريا بسواحل طرفاية

2024-02-03 / 15:03
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هبة بريس

اعترضت عناصر من القوات المسلحة الملكية، مكلفة بمراقبة الساحل، يومي الجمعة والسبت، على بعد 5 كيلومترات جنوب غرب طرفاية و 64 كيلومتر جنوب بوجدور،31 مرشحا للهجرة غير النظامية ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم 7 نساء وطفلين.

وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن الأشخاص الموقوفين تلقوا الإسعافات الضرورية قبل تسليمهم لمصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

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‫2 تعليقات

  1. نطالب من السلطات الأمنية بإرجاع المهاجرات السبعة من النساء مع الطفلين القادمين من جنوب الصحراء إلى بلدهن المنحدرات من أفريقيا.

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  2. المغرب هو الوحيد البلد الذي يتجه إليه كل المهاجرين الغير الشرعيين الأنحاء أفريقيين وكسبيل المثال المدن الكبرى بالمملكة المغربية ولا احد يتكلم معهم من المسؤولين.

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