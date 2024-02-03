استهدفت أموالا ومجوهرات.. تفاصيل أخطر عملية سرقة داخل شقق بالرباط

هبة بريس - الرباط

تمكنت المصالح الأمنية، قبل أسابيع، من اعتقال أخطر لص من داخل شقق بحي المحيط بمدينة الرباط.

وحسب أحد الضحايا، فيتعلق الأمر بشاب في الثلاثينيات من عمره، أقدم على اقتحام أزيد من 12 شقة بحي المحيط وسرقة و”محتويات معينة”.

وأضاف ذات الضحية، أن اللص المذكور اقتحم عددا من الشقق مستعملا مفاتيح قريبة من الأصلية، لافتا أنه يستعين بآلة خاصة بتحديد أماكن المجوهرات والأموال لسرقتها.

وتابع المتحدث ذاته، أن اللص يستهدف المجوهرات الثمينة والأوراق المالية فقط، ولم يسبق له سرقة هواتف أو أجهزه الكترونية أو غيرها، مضيفا أنه قيمة المسروقات قدرت بعشرات ملايين السنتيم

هذا وحذر الضحايا، المواطنين من الطرق الجديدة التي يلجأ لها اللصوص لاقتحام البيوت وسرقة ممتلكات الغير الثمينة، لافتين أن اعتقال اللص المذكور أعاد شيئا من الطمأنينة الى نفوس باقي ساكنة الحي، ومعبرين عن أملهم في متابعته بتهم ثقيلة وإدانته بالعقوبة المستحقة.

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