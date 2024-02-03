فرنسا.. رجل يهاجم 3 أشخاص بـ”سكين” في محطة قطارات

هبة بريس - وكالات

أصيب 3 أشخاص إثر عملية طعن اليوم السبت في محطة القطارات بالعاصمة الفرنسية باريس، فيما تم القبض على مشتبه به.

وقال مصدر في الشرطة لقناة “تي إف 1” الفرنسية إن “شخصا نفذ هجوما بسكين صباح اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة صباحا، في محطة جار دي ليون بباريس”.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم إلقاء القبض على المنفذ، لافتا إلى أن “المعلومات الأولية تشير إصابة ثلاثة أشخاص، أحدهم في حالة خطرة، واثنان بجروح طفيفة”.

ولم تعرف بعد دوافع منفذ الهجوم.

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