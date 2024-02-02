بيع الشهب النارية والمفرقعات تطيح بـ4 أشخاص

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن أكادير، اليوم الجمعة (2 فبراير)، من توقيف أربعة أشخاص من بينهم قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج الشهب النارية والمفرقعات المهربة.

وكانت مصالح الشرطة رصدت إعلانات منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض للبيع شهبا نارية ومفرقعات قبل أن تمكن الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة من تشخيص هويات الأشخاص الثلاثة المشتبه في تورطهم في هذا النشاط الإجرامي وتوقيفهم متلبسين بترويج 100 وحدة من هذه المواد القابلة للاشتعال.

وأسفرت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية عن تحديد هوية مزود الأشخاص الموقوفين بهذه الكمية من المفرقعات والشهب النارية، قبل أن يتم توقيفه وتمكن عملية التفتيش المنجزة بداخل منزله عن حجز 40 وحدة إضافية من هذه المواد القابلة للاشتعال.وتم إخضاع المشتبه فيهم الراشدين لتدبير الحراسة النظرية فيما تم الاحتفاظ بالموقوف القاصر تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي

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