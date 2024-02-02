عزيز رباح يوضح حول مسؤوليته عن العطش في المغرب

خرج الوزير السابق، عزيز رباح، بتوضيح حول تحميله المسؤولية عن الجفاف في المغرب.

وقال رباح في توضيحه : “نشرت مجلة تيل كيل النسخة الفرنسية ملفا عن أزمة الماء في بلادنا تحت عنوان : نذرة الماء، هؤلاء الوزراء سبب العطش في المغرب !!!، وحملتني المسؤولية ضمن لائحة الوزراء الذين اعتبرتهم المجلة انهم سبب ذلك..وأخبر الراي العام أنني لم أكن مسؤولا عن قطاع الماء في وزارة التجهيز والنقل 2012-2016 واللوجيستيك ووزارة الطاقة والمعادن والبيئة 217-2021.”

ومما يؤسف له، يضيف رباح، أن صحفية من المجلة اتصلت بي عند إعداد الملف حول الموضوع فاخبرتها بذلك. ورغم ذلك تم إقحامي في الأمر. وهذا تصرف لا ينتسب طريقة اشتغال المجلة والقائمين عليها.”

ودعا الوزير السابق، الإعلام الجاد إلى الحرص على التدقيق والتبين في مقاربة قطاعات وملفات ذات أهمية قصوى وأثر بليغ على الدولة والمجتمع مثل الماء.

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