الخارجية القطرية : إسرائيل وافقت على مقترح وقف إطلاق النار

نقلت قناة الجزيرة القطرية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، مساء الخميس، أن إسرائيل وافقت على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأن لدى الدوحة تأكيدا إيجابيا أوليا من حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأفادت القناة بأن مجلس الحرب الإسرائيلي بدأ اجتماعا بمقر وزارة الدفاع، وسينعقد بعده المجلس الوزاري المصغر لبحث صفقة تبادل للأسرى والمحتجزين مع حركة حماس.

في سياق متصل، بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، جهود وقف الحرب الإسرائيلية على القطاع، في اتصال هاتفي هو الثاني خلال 48 ساعة.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ عبر منصة “إكس”: “مكالمة هاتفية اليوم (الخميس) وهي الثانية خلال 48 ساعة، بين الرئيس محمود عباس، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني”.

وبين الشيخ أنه “جرى خلال الاتصال بحث آخر التطورات جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، والتحرك العربي المشترك، والجهد المبذول على المستوى الدولي لوقف العدوان”.

كما تناول الجانبان “تحريك المسار السياسي الذي يكفل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية وفق القانون الدولي”، بحسب الشيخ.

وتعد قطر ركنا أساسيا في الحراك الدولي لوقف الحرب المدمرة على قطاع غزة، والمفاوضات غير المباشرة الجارية منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة “حماس”.

وتمكنت وساطة قطرية أمريكية مصرية نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، من التوصل إلى هدنة استمرت 7 أيام، أطلق خلالها سراح عدد من المحتجزين الإسرائيليين في غزة، مقابل الإفراج عن عشرات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

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