دعم السكن.. الحكومة: 76% من الطلبات تهم سكن أقل من 30 مليون سنتيم

2024-02-01 / 14:20
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قدم الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، المعطيات المتعلقة بدعم السكن.

وذكر بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أنه الى غاية 31 يناير تم تسجيل 41 الف و662 طلب ، منها 76% موجهة لاقتناء سكن يقل عن 300الف درهم، مقابل 24 % موجهة للطلبات المتعلقة باقتناء سكن تتراوح قيمته مابين 300 الف و700 الف.

وأضاف المسؤول الحكومي، أن 81% من الطلبات تتعلق بمواطنين مقيمين بالمغرب، مقابل 19% من مغاربة العالم، كما أن 37% من الطلبات تهم النساء و63% تهم الرجال.

وتابع بايتاس، أن متوسط سن الطلبات هو 40 سنة، مشيرا الى أن الهدف يتمثل في أن يتوجه هذا الدعم للشباب وللمقبلين عن الزواج، وهو دعم مفتوح لجميع الشرائح العمرية وللأسرة المغربية بشكل عام.

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