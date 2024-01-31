مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين.. العثور على جثا.مين 30 فلسطينيا داخل مدرسة

2024-01-31 / 15:52
1

أكد نادي الأسير الفلسطيني، تصاعد عمليات الإعدامات الميدانية والاختفاء القسري بحق المعتقلين، في ضوء استمرار الحرب على قطاع غزة لليوم الـ117 على التوالي.

وقال نادي الأسير في بيان له اليوم الأربعاء، إنه تم العثور على جثامين 30 شخصا داخل إحدى المدارس التي كان يحاصرها الجيش الإسرائيلي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين.

وأشار البيان إلى “تصاعد شهادات المعتقلين الذين أفرج عنهم على مدار الفترة الماضية، حول عمليات التعذيب والتنكيل والإذلال، بما فيها شهادات لنساء وأطفال”.

وشدد على أن “إصرار الاحتلال على إبقاء معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري، يحمل تفسيرا واحدا، هو أن هناك قرارا بالاستفراد بهم، بهدف تنفيذ المزيد من الجرائم بحقهم بالخفاء”.

ونوه نادي الأسير إلى أن “الاحتلال يرفض تزويد المؤسسات الحقوقية بما فيها الدولية والفلسطينية المختصة بأي معطى بشأن مصيرهم وأماكن احتجازهم حتى اليوم، بمن فيهم الشهداء من معتقلي غزة”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of فرنسا.. المعلمون يتوعدون بإضراب عام يشل التعليم

فرنسا.. المعلمون يتوعدون بإضراب عام يشل التعليم

2024-01-31 / 10:00
Photo of فرنسا .. المزارعون يعرقلون المحاور الاستراتيجية حول باريس

فرنسا .. المزارعون يعرقلون المحاور الاستراتيجية حول باريس

2024-01-30 / 21:53
Photo of “سرايا القدس” تعلن استمرار تصديها للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة-

“سرايا القدس” تعلن استمرار تصديها للجيش الإسرائيلي في قطاع…

2024-01-30 / 20:23
Photo of بعد 13 عاما.. السفير الإماراتي يصل سوريا

بعد 13 عاما.. السفير الإماراتي يصل سوريا

2024-01-30 / 20:12
Photo of إيران تستدعي السفير البريطاني للاحتجاج على اتهامات لندن

إيران تستدعي السفير البريطاني للاحتجاج على اتهامات لندن

2024-01-30 / 18:34
Photo of تنكروا بلباس أطباء وممرضين.. جنود اسرائيليون يغتالون 3 فلسطينيين داخل مسشفى

تنكروا بلباس أطباء وممرضين.. جنود اسرائيليون يغتالون 3 فلسطينيين…

2024-01-30 / 09:45
Photo of متحدث عسكري إسرائيلي: قت__ لنا 2000 مسلح من حماس في خان يونس

متحدث عسكري إسرائيلي: قت__ لنا 2000 مسلح من حماس…

2024-01-29 / 22:45
Photo of مدارس لندن مهددة بسبب تكاليف المعيشة المرتفعة

مدارس لندن مهددة بسبب تكاليف المعيشة المرتفعة

2024-01-29 / 21:49
Photo of “القسام” تعلن قصف تل أبيب برشقة صاروخية

“القسام” تعلن قصف تل أبيب برشقة صاروخية

2024-01-29 / 19:04
Photo of أحادي أكسيد الكربون .. وفاة أكثر من 30 شخصا في شهر واحد بالجزائر

أحادي أكسيد الكربون .. وفاة أكثر من 30 شخصا…

2024-01-29 / 18:03

تعليق واحد

  1. انهم الصهاينة الانجاس أقبح خلق الله على الارض اكبر إرهاب عرفه العالم الله اقتلهم بددا.

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق