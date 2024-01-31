رغم الخسارة.. نجوم مغاربة يتضامنون مع المنتخب الوطني

القسم الفني: هبة بريس

أعلن عدد من النجوم المغاربة عن تضامنهم مع المنتخب الوطني رغم خسارته يوم أمس مع نظيره من جنوب إفريقيا.

وفي هذا الصدد، نشرت الفنانة المغربية كليلة بونعيلات تدوينة عبر حسابها الرسمي بموقع انستقرام جاءت كالتالي:”منتخبنا وفرحانين به مهما كانت النتيجة وفرحونا ماشي مرة ماشي جوج، هادي هي الكرة ولا عزاء للحاقدين”.

وواصلت قائلة:”وبقاو مقابلين المغرب حتى تسطاو، شكرا الركراكي، وشكرا للمنتخب الوطني على كل المجهودات لا أحد يتحمل المسؤولية هادي هي الكرة، حنا مع منتخبنا فالرابحة والخاسرة”.

وبدورها قالت لطيفة رأفت عبر ذات المنصة:”أصعب شيء فالدنيا هو الظلم ووليداتنا اليوم فالمنتخب الوطني دارو لي عليهم، ولكن ماكانش يمكن يديرو أكثر مع هاد التحيز الواضح لي عشناه فالمباراة من عند الحكام والضغوطات النفسية الرهيبة لي عشناها معاهم”.

وأضافت المتحدثة ذاتها قائلة :”سيبقى المنتخب الوطني فالقلب ودائما فالقمة ولا عزاء للحاقدين، الكبير كبيييير”.

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