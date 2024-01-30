تضييع فرص الفوز عنوان الأسود في مغادرة الكان

2024-01-30 / 23:44
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

المنتخب المغربي لم يكن في مستوى الانتظارات لجمهوره ، ابرز مجريات الشوطين، أتبث بالملموس تضييع الفرص هو عنوان مباراة الأسود ضد فريق بافانا با فانا، انتهت بهدفين لصالح الفريق الخصم، مباشرة بعد طرد المرابط.

كشفت المباراة ان تشكيلة الركراكي ودكة الاحتياط لم تكن سوى در الرماد في عيون الجمهور المغربي ، خصوصا المزراوي الذي لم يظهر في المباراة، وان مايسترو الفريق زياش وبوفال كانا قد شكل فارق كبير في مباراة اليوم، كما انكشف ان حسابات الركراكي لم تكن في محلها، ولم ينقح فريقه في الكان باي لاعبين جدد رغم ان ذلك كان متاح له .

تضييع الفرص يخرجالمنتخب المغربي من الكان ضياع هدف حكيمي لضربة الجزاء، كان رصاصة الرحمة على فريق الأسود ، وبالتالي يغادر الأسود ساحل العاج الذي يستكمل مشواره في الكان .

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of صعدنا الكوت ديفوار وغادرنا الديار ..الأسود يخيبون امال المغاربة

صعدنا الكوت ديفوار وغادرنا الديار ..الأسود يخيبون امال المغاربة

2024-01-31 / 00:05
Photo of الأسود يودعون كان الكوت ديفوار

الأسود يودعون كان الكوت ديفوار

2024-01-30 / 23:09
Photo of اوناحي وزلزولي غائبان في الشوط الاول ضد جنوب أفريقيا

اوناحي وزلزولي غائبان في الشوط الاول ضد جنوب أفريقيا

2024-01-30 / 22:31
Photo of كأس أفريقيا.. مالي تلحق بالمتأهلين لدور الربع بعد فوزها على بوركينا فاسو

كأس أفريقيا.. مالي تلحق بالمتأهلين لدور الربع بعد فوزها…

2024-01-30 / 21:27
Photo of كأس آسيا.. إقصاء مؤلم للأخضر السعودي

كأس آسيا.. إقصاء مؤلم للأخضر السعودي

2024-01-30 / 21:05
Photo of المنتخب السعودي يودع كأس آسيا من دور الثمن

المنتخب السعودي يودع كأس آسيا من دور الثمن

2024-01-30 / 20:18
Photo of كأس أمم أفريقيا.. المنتخب المالي يفوز على بوركينافاسو ويتأهل إلى ربع النهائي

كأس أمم أفريقيا.. المنتخب المالي يفوز على بوركينافاسو ويتأهل…

2024-01-30 / 20:03
Photo of تشكيلة أسود الأطلس في مواجهة جنوب إفريقيا

تشكيلة أسود الأطلس في مواجهة جنوب إفريقيا

2024-01-30 / 19:51
Photo of التشكيلة الرسمية للمنتخب الوطني المغربي أمام جنوب أفريقيا

التشكيلة الرسمية للمنتخب الوطني المغربي أمام جنوب أفريقيا

2024-01-30 / 19:36
Photo of منتخب الفوتسال لأقل من 23 سنة يواجه إيطاليا وديا

منتخب الفوتسال لأقل من 23 سنة يواجه إيطاليا وديا

2024-01-30 / 19:11

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق