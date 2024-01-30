تضييع فرص الفوز عنوان الأسود في مغادرة الكان

ع اللطيف بركة : هبة بريس

المنتخب المغربي لم يكن في مستوى الانتظارات لجمهوره ، ابرز مجريات الشوطين، أتبث بالملموس تضييع الفرص هو عنوان مباراة الأسود ضد فريق بافانا با فانا، انتهت بهدفين لصالح الفريق الخصم، مباشرة بعد طرد المرابط.

كشفت المباراة ان تشكيلة الركراكي ودكة الاحتياط لم تكن سوى در الرماد في عيون الجمهور المغربي ، خصوصا المزراوي الذي لم يظهر في المباراة، وان مايسترو الفريق زياش وبوفال كانا قد شكل فارق كبير في مباراة اليوم، كما انكشف ان حسابات الركراكي لم تكن في محلها، ولم ينقح فريقه في الكان باي لاعبين جدد رغم ان ذلك كان متاح له .

تضييع الفرص يخرجالمنتخب المغربي من الكان ضياع هدف حكيمي لضربة الجزاء، كان رصاصة الرحمة على فريق الأسود ، وبالتالي يغادر الأسود ساحل العاج الذي يستكمل مشواره في الكان .

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