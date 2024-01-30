ألباريس: المغرب يمثل إحدى الأولويات الرئيسية لسياستنا الخارجية

2024-01-30 / 16:15
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هبة بريس

جدد وزير الخارجية الإسباني والاتحاد الأوروبي والتعاون، خوسيه مانويل ألباريس، التأكيد على عزم بلاده على مواصلة تطوير علاقاتها مع المغرب في جميع المجالات.

وقال السيد ألباريس، أمس الاثنين أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، “هدفنا هو مواصلة تطوير علاقاتنا الاقتصادية، وتعزيز التعاون في مجالات مثل مكافحة الإرهاب وضد مافيا الاتجار بالبشر، وزيادة التبادلات الثقافية والتعليمية التي تغذي العلاقات بين بلدينا”.

وأشار رئيس الدبلوماسية الإسبانية إلى أن “المغرب بلد جار تربطنا به علاقات إنسانية واقتصادية”، مشددا على أهمية المغرب، “البلد الصديق”، بالنسبة لإسبانيا.

وشدد الوزير الإسباني على أن “المملكة المغربية تمثل إحدى الأولويات الرئيسية لسياستنا الخارجية”.

وقال السيد ألبارس ” لكل هذه الأسباب، اخترت المغرب كوجهة لزيارتي الرسمية الأولى لهذه الولاية التشريعية”، مذكرا بأهمية اللقاءات التي عقدت خلال هذه الزيارة.

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‫4 تعليقات

  3. يجب عليهم تعزيز التعاون في مجالات مثل مكافحة الإرهاب وضد مافيا الاتجار بالبشر

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