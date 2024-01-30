لأول مرة في إفريقيا.. المغرب يستخدم الهيدروجين الأخضر لتشغيل توربينات الغاز في الصحراء

2024-01-30 / 16:46
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

تم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من “ج إ ڤيرنوڤا” والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب و كذا “ناريفا”، من أجل التعاون في إجراء دراسة جدوى لتطوير حل مشترك لتحقيق التحول إلى الطاقة الخضراء في محطة الطاقة في مدينة العيون.

و ستكون هذه التجربة هي الأولى في أفريقيا التي تستخدم الهيدروجين الأخضر لتشغيل توربينات الغاز 6B الخاصة بشركة “GE Vernova”، إذ يندرج هذا المشروع المشترك في إطار الجهود الرامية إلى دعم تحول المغرب في مجال الطاقة نحو مستقبل منخفض الكربون، خاصة في قطاع إنتاج الكهرباء.

هذا الاتفاق يشمل قيام المؤسسات الثلاث بإجراء دراسات التقييم التكنولوجي والاقتصادي لتحويل محطة الطاقة الحرارية في العيون، بقدرة 99 ميغاواط، والتي تعمل حاليا بوقود الزيت الثقيل إلى الهيدروجين الاخضر، حيث و في البداية، سيركز التعاون على توربينات الغاز التي سيتم تحويلها لتشغيل الهيدروجين بنسبة 100%.

وتهدف الدراسة، المتوقع الانتهاء منها في غضون عامين، إلى استكشاف حل متكامل يدمج السلسلة الكاملة لقيمة الإنتاج لتوفير 100% من الهيدروجين الأخضر لإمداد توربينات الغاز خلال فترات ذروة الاستهلاك، ومن شأن نتائج التقييم أن تمهد الطريق أمام تكامل واسع النطاق بين العنفات الغازية والهيدروجين الأخضر، بهدف تحقيق إزالة الكربون بنسبة 100% من محطة توليد الكهرباء بالعيون.

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