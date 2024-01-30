نسبة كبيرة من المواطنين المغاربة لا يؤدون الضريبة على السكن و لا على النظافة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية أن نسبة كبيرة من المواطنين المغاربة لا يؤدون الضريبة على السكن و لا الضريبة على النظافة.

و أوضح لفتيت أمام ممثلي الأمة بأن عددا كبيرا من المغاربة لا يؤدون بعض الضرائب مثل ضريبة السكن و ضريبة النظافة، و هو ما يضيع على الدولة عائدات و مداخيل ضريبية مهمة.

و شدد وزير الداخلية على أن الضريبة على السكن و النظافة توجه بالأساس للجماعات المحلية، غير أن عدم تأديتها يضعف مداخيل الجماعات و يقلل فرص و مجالات عملها و اشتغالها.

و ختم الوزير السالف الذكر أن الضرائب الموجهة للجماعات المحلية يؤديها فقط ما بين ثلاثين إلى أربعين في المئة من المواطنين الواجبة عليهم، ولا يمكن أن نطلب من الجماعة أن تقدم خدمات في مستوى عال مادام المستفيدون من تلك الخدمات لا يدفعون ما عليهم.

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