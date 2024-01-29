الطماطم بـ3 دراهم والبطاطا بـ4 دراهم.. أسعار الخضر تسجل تراجعا ملحوظا

2024-01-29 / 09:50
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هبة بريس - الرباط

سجلت أسعار الخضر بمختلف الأسواق بالمملكة، طيلة الأيام القليلة الماضية، تراجعا ملحوظا.

وفي هذا الصدد، انخفضت أسعار الخضر الأكثر طلبا واستهلاكا من طرف المغاربة بشكل ملحوظ.

وبلغت أسعار الطماطم بمعظم المدن ما بين 2.50 و 4 دراهم، وتراوحت أسعار البطاطس بين 3 و5 دراهم، كما تراوحت أسعار الفلفل ما بين 5 و 7 دراهم، والبصل ما بين 6 و7 دراهم.

وعبر عدد من المواطنين عن ارتياحهم بسبب هذه الانخفاضات، معربين عن أملهم في أن تطال أسعار الدواجن والبيض واللحوم، التي تعرف بدورها إقبالا كبيرا خاصة خلال شهر رمضان الكريم.

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