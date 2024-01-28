مدرعات ومروحيات..وزير داخلية فرنسا يحذر المزارعين المتظاهرين

2024-01-28 / 23:44
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هبة بريس - وكالات

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين أن السلطات الفرنسية ستنشر 15 ألف دركي وشرطي لمنع حدوث اضطرابات محتملة في مظاهرات المزارعين في 29 يناير.

وأشار الوزير إلى أن البلاد تواجه “أسبوعا صعبا” فيما يتعلق بالخطط المعلنة للمزارعين لمواصلة إغلاق الطرق السريعة الرئيسية في الولاية.

كما حدد الخطوط الحمراء التي يجب على النقابات العمالية والمتظاهرين عدم تجاوزها.

وقال: “لقد أعطيت تعليمات واضحة ومهمة للغاية إلى المحافظين، أولها: لا ينبغي للجرارات دخول المدن الكبرى، بما في ذلك باريس. ويجب أن يستمر السوق في رونجي في العمل، وكذلك مطارا العاصمة رواسي وأورلي، والمطارات الأخرى في البلاد وأسواق المواد الغذائية الدولية”.

ولإنجاز هذه المهمة، وعد بنشر “15 ألف دركي وشرطي، وخاصة الوحدات المتنقلة، في منطقة إيل دو فرانس”.

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