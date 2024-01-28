إفران ..منع سقي المساحات الخضراء و تقليص مدة إشتغال الحمامات

2024-01-28 / 17:21
13
هبة بريس _ ع المحياوي

أصدر عامل عمالة اقليم إفران ، عبد الحميد المزيد، قرارا عامليا يهدف الى اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير الصارمة لترشيد استهلاك المياه خلال فترة الجفاف وقلة التساقطات المطرية العام الجاري.

القرار العاملي يأتي في ظروف صعبة تشهدها البلاد نظرا للخصاص المسجل في الموارد المائية الناجم عن قلة التساقطات المطرية وبهدف ضمان تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب وترشيد استعماله”.

وبمقتضى هذا القرار العاملي، تم منع زراعة المغروسات التي تستهلك المياه بكثرة و كذا منع سقي المساحات الخضراء ،مطالبا تقنين أنشطة الحمامات ومحلات غسل السيارات وذلك بتقليص مدة العمل الى أربعة أيام في الاسبوع حسب ما نصت عليه مذكرة وزارة الداخلية.

كما ينص هذا القرار على منع استعمال الماء الصالح للشرب في غسل السيارات والشاحنات والآليات وغيرها مع حث المهنيين على استعمال بدائل وطرق أخرى تساهم في اقتصاد الماء.

قرار عبد الحميد المزيد، الذي دخل حيز التنفيذ في تاريخ توقيعه، يمنع كذلك غسل الشوارع والساحات والازقة وباقي الفضاءات العمومية بالمياه الصالحة للشرب، والمساحات الخضراء العمومية او الخصوصية بالمياه التقليدية (المياه الصالحة للشرب والسطحية والجوفية ملء المسابح العمومية والخاصة بالمياه الصالحة للشرب أكثر من مرة واحدة في السنة مع إلزامية تجهيز هذه المسابح بمنظومات تدوير المياه.

وبالاضافة الى ما سبق، فقد قرر عامل إفران، منع الجلب غير القانوني للمياه على مستوى الآبار والوديان وينابيع المياه وشبكات المياه وقنوات الري وشبكات توزيع الماء الصالح للشرب.

وحث عامل الإقليم في قراره بضرورة القيام بحملات تحسيسية واسعة النطاق من طرف السلطات المحلية والامنية والادارية المعنية قصد ترشيد استهلاك الماء وحماية الموارد المائية لتخفيض الاستهلاك، مع تطبيق تقييدات على صبيب الماء الصالح للشرب في شبكات التوزيع ان دعت الضرورة الى ذلك مع مراعاة جودة الخدمات

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of أخنوش يمثل الملك في قمة “إيطاليا-إفريقيا .. جسر للنمو المشترك”

أخنوش يمثل الملك في قمة “إيطاليا-إفريقيا .. جسر للنمو…

2024-01-28 / 19:13
Photo of راقي جزائري: “السحر وراء إقصاء المنتخب الجزائري من كأس أفريقيا”

راقي جزائري: “السحر وراء إقصاء المنتخب الجزائري من كأس…

2024-01-28 / 19:11
Photo of اختفاء مفاجئ وغامض لـ 5 تلاميذ يستنفر السلطات الأمنية بزاكورة

اختفاء مفاجئ وغامض لـ 5 تلاميذ يستنفر السلطات الأمنية…

2024-01-28 / 18:53
Photo of أزيد من 300 ألف تلميذ وتلميذة استفادوا من الدعم التربوي بجهة الرباط

أزيد من 300 ألف تلميذ وتلميذة استفادوا من الدعم…

2024-01-28 / 18:33
Photo of راكب يثير الرعب على متن طائرة متجهة إلى المغرب

راكب يثير الرعب على متن طائرة متجهة إلى المغرب

2024-01-28 / 18:28
Photo of مزارعون فرنسيون يتوعّدون بـ”حصار” باريس الإثنين رغم وعود الحكومة

مزارعون فرنسيون يتوعّدون بـ”حصار” باريس الإثنين رغم وعود الحكومة

2024-01-28 / 16:58
Photo of توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة للهجرة غير الشرعية

توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة للهجرة غير…

2024-01-28 / 16:35
Photo of تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية

تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية

2024-01-28 / 15:35
Photo of الدرهم يرتفع بـ0,27 في المائة مقابل الدولار خلال أسبوع

الدرهم يرتفع بـ0,27 في المائة مقابل الدولار خلال أسبوع

2024-01-28 / 14:32
Photo of اعتراض قارب على متنه 52 ” حراك “

اعتراض قارب على متنه 52 ” حراك “

2024-01-28 / 14:26

‫13 تعليقات

  4. القرار العاملي يأتي في ظروف صعبة تشهدها البلاد نظرا للخصاص المسجل في الموارد المائية

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق