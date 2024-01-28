إفران ..منع سقي المساحات الخضراء و تقليص مدة إشتغال الحمامات
أصدر عامل عمالة اقليم إفران ، عبد الحميد المزيد، قرارا عامليا يهدف الى اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير الصارمة لترشيد استهلاك المياه خلال فترة الجفاف وقلة التساقطات المطرية العام الجاري.
القرار العاملي يأتي في ظروف صعبة تشهدها البلاد نظرا للخصاص المسجل في الموارد المائية الناجم عن قلة التساقطات المطرية وبهدف ضمان تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب وترشيد استعماله”.
وبمقتضى هذا القرار العاملي، تم منع زراعة المغروسات التي تستهلك المياه بكثرة و كذا منع سقي المساحات الخضراء ،مطالبا تقنين أنشطة الحمامات ومحلات غسل السيارات وذلك بتقليص مدة العمل الى أربعة أيام في الاسبوع حسب ما نصت عليه مذكرة وزارة الداخلية.
كما ينص هذا القرار على منع استعمال الماء الصالح للشرب في غسل السيارات والشاحنات والآليات وغيرها مع حث المهنيين على استعمال بدائل وطرق أخرى تساهم في اقتصاد الماء.
قرار عبد الحميد المزيد، الذي دخل حيز التنفيذ في تاريخ توقيعه، يمنع كذلك غسل الشوارع والساحات والازقة وباقي الفضاءات العمومية بالمياه الصالحة للشرب، والمساحات الخضراء العمومية او الخصوصية بالمياه التقليدية (المياه الصالحة للشرب والسطحية والجوفية ملء المسابح العمومية والخاصة بالمياه الصالحة للشرب أكثر من مرة واحدة في السنة مع إلزامية تجهيز هذه المسابح بمنظومات تدوير المياه.
وبالاضافة الى ما سبق، فقد قرر عامل إفران، منع الجلب غير القانوني للمياه على مستوى الآبار والوديان وينابيع المياه وشبكات المياه وقنوات الري وشبكات توزيع الماء الصالح للشرب.
وحث عامل الإقليم في قراره بضرورة القيام بحملات تحسيسية واسعة النطاق من طرف السلطات المحلية والامنية والادارية المعنية قصد ترشيد استهلاك الماء وحماية الموارد المائية لتخفيض الاستهلاك، مع تطبيق تقييدات على صبيب الماء الصالح للشرب في شبكات التوزيع ان دعت الضرورة الى ذلك مع مراعاة جودة الخدماتتابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
13 تعليقات
منع سقي المساحات الخضراء و تقليص مدة إشتغال الحمامات
اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير الصارمة لترشيد استهلاك المياه
بسبب الجفاف وقلة التساقطات المطرية العام الجاري
القرار العاملي يأتي في ظروف صعبة تشهدها البلاد نظرا للخصاص المسجل في الموارد المائية
يجب أن يكون بهدف ضمان تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب وترشيد استعماله
علينا جميعا تدبير استعمال الماء والحفاظ عليه..
يجب الاغلاق بشكل نهائي راه المغرب في مشكل كبير ويجب الاستماع لهذا القرار وتطبيقه..
المياه التي تهذر في الحمامات وأصحاب الفيلات تضاهي ملىء السدود ..
تحية لعامل إقليم إفران السيد عبد الحميد ..
يجب ان تقام صلاة الاستسقاء في المساجد طلبا للغيث من الله ..
الماء مسؤولية الجميع وعلينا جميعا الحفاظ عليه..
يجب الحفاظ على الماء لأنه مادة حيوية أساسية..
نتمنى أن يطبق قرار السيد العامل..