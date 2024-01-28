هذا هو الحكم الذي سيدير مباراة الأسود ومنتخب الجنوب الأفريقي

هبة بريس _ رياضة

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الحكم السوداني محمود علي إسماعيل لإدارة مباراة المنتخب المغربي ونظيره الجنوب الإفريقي، المقررة اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024، في ملعب “لوران بوكو” في مدينة سان بيدرو الإيفوارية، ضمن مباراة الثمن النهائي لكأس افريقيا ساحل العاج 2023.

واختارت الكاف الحكم السوداني محمد علي اسماعيل لقيادة المباراة، ويساعده كل من مواطنه محمد عبد الله ابراهيم و الكاميروني الفيس كاي نوبو نكوجو، وتم تعيين الرواندي صامويل اويكوندا عبدالعزيز بوه حكما رابعا.

وتجرى مباراة المغرب ومنتخب جنوب إفريقيا يوم الثلاثاء انطلاقا من الساعة التاسعة ليلا، على أرضية ملعب لوران بوكو.

ويلتقي الفائز في مباراة المغرب وجنوب أفريقيا مع الفائز في مباراة كاب فيردي “الرأس الأخضر” وموريتانيا، بالدور ربع النهائي.

ولد محمود علي إسماعيل عام 1988 في السودان، وأدار 27 مباراة في المنافسات القارية للأندية والمنتخبات، وأشهر خلالهما 67 كارت أصفر، ولم يشهر أي كارت أحمر خلال تلك اللقاءات، واحتسب ثلاث ركلات جزاء.

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