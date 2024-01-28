هذا هو الحكم الذي سيدير مباراة الأسود ومنتخب الجنوب الأفريقي

2024-01-28 / 12:58
0
هبة بريس _ رياضة

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الحكم السوداني محمود علي إسماعيل لإدارة مباراة المنتخب المغربي ونظيره الجنوب الإفريقي، المقررة اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024، في ملعب “لوران بوكو” في مدينة سان بيدرو الإيفوارية، ضمن مباراة الثمن النهائي لكأس افريقيا ساحل العاج 2023.

واختارت الكاف الحكم السوداني محمد علي اسماعيل لقيادة المباراة، ويساعده كل من مواطنه محمد عبد الله ابراهيم و الكاميروني الفيس كاي نوبو نكوجو، وتم تعيين الرواندي صامويل اويكوندا عبدالعزيز بوه حكما رابعا.

وتجرى مباراة المغرب ومنتخب جنوب إفريقيا يوم الثلاثاء انطلاقا من الساعة التاسعة ليلا، على أرضية ملعب لوران بوكو.

ويلتقي الفائز في مباراة المغرب وجنوب أفريقيا مع الفائز في مباراة كاب فيردي “الرأس الأخضر” وموريتانيا، بالدور ربع النهائي.

ولد محمود علي إسماعيل عام 1988 في السودان، وأدار 27 مباراة في المنافسات القارية للأندية والمنتخبات، وأشهر خلالهما 67 كارت أصفر، ولم يشهر أي كارت أحمر خلال تلك اللقاءات، واحتسب ثلاث ركلات جزاء.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of الدرهم يرتفع بـ0,27 في المائة مقابل الدولار خلال أسبوع

الدرهم يرتفع بـ0,27 في المائة مقابل الدولار خلال أسبوع

2024-01-28 / 14:32
Photo of اعتراض قارب على متنه 52 ” حراك “

اعتراض قارب على متنه 52 ” حراك “

2024-01-28 / 14:26
Photo of تيزنيت : قرار عاملي يقلص مدة اشتغال الحمامات للحفاظ على المياه

تيزنيت : قرار عاملي يقلص مدة اشتغال الحمامات للحفاظ…

2024-01-28 / 12:30
Photo of الرباط :توقيع اتفاقية لتعزيز مكانة المغرب كوجهة للسياحة البيئية

الرباط :توقيع اتفاقية لتعزيز مكانة المغرب كوجهة للسياحة البيئية

2024-01-28 / 12:25
Photo of “الدعم التربوي” بجهة فاس مكناس…انخراط وارقام

“الدعم التربوي” بجهة فاس مكناس…انخراط وارقام

2024-01-28 / 10:39
Photo of ولاية أمن الرباط : وفاة خمسيني كان موقوفا في قضية هتك عرض قاصر

ولاية أمن الرباط : وفاة خمسيني كان موقوفا في…

2024-01-28 / 10:25
Photo of حذف درس “القضية الفلسطينية” من مادة الاجتماعيات يصل البرلمان

حذف درس “القضية الفلسطينية” من مادة الاجتماعيات يصل البرلمان

2024-01-28 / 09:29
Photo of طقس الأحد.. تسجيل ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة

طقس الأحد.. تسجيل ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة

2024-01-28 / 09:09
Photo of ضمنهم رئيسة جمعية..إيداع 4 متهمين سجن بوركايز بفاس

ضمنهم رئيسة جمعية..إيداع 4 متهمين سجن بوركايز بفاس

2024-01-27 / 23:05
Photo of انزكان : تثبيت رادارات متطورة بشوارع المدينة

انزكان : تثبيت رادارات متطورة بشوارع المدينة

2024-01-27 / 22:34

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق