ولاية أمن الرباط : وفاة خمسيني كان موقوفا في قضية هتك عرض قاصر

2024-01-28 / 10:25
0
هبة بريس _ الرباط

علم لدى ولاية أمن الرباط أن شخصا كان موضوع بحث قضائي على خلفية توقيفه في قضية هتك عرض قاصر، قد وافته المنية، مساء أمس السبت (27 يناير)، خلال نقله إلى المستشفى.

وحسب المعطيات الأولية للبحث، فقد أحالت السلطة المحلية على مصالح الأمن، المشتبه فيه البالغ من العمر 55 سنة، بعد توقيفه وهو بصدد استدراج قاصر والتغرير به بشاطئ البحر، وخلال إخضاعه لإجراءات التحقق من الهوية بمقر الديمومة، ظهرت عليه أعراض صحية، مما استدعى نقله للمستشفى حيث وافته المنية.

وتم إيداع جثة الهالك رهن التشريح الطبي بالمستشفى لتحديد أسباب الوفاة، بينما فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بحثا في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات هذه القضية.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of “الدعم التربوي” بجهة فاس مكناس…انخراط وارقام

“الدعم التربوي” بجهة فاس مكناس…انخراط وارقام

2024-01-28 / 10:39
Photo of حذف درس “القضية الفلسطينية” من مادة الاجتماعيات يصل البرلمان

حذف درس “القضية الفلسطينية” من مادة الاجتماعيات يصل البرلمان

2024-01-28 / 09:29
Photo of طقس الأحد.. تسجيل ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة

طقس الأحد.. تسجيل ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة

2024-01-28 / 09:09
Photo of ضمنهم رئيسة جمعية..إيداع 4 متهمين سجن بوركايز بفاس

ضمنهم رئيسة جمعية..إيداع 4 متهمين سجن بوركايز بفاس

2024-01-27 / 23:05
Photo of انزكان : تثبيت رادارات متطورة بشوارع المدينة

انزكان : تثبيت رادارات متطورة بشوارع المدينة

2024-01-27 / 22:34
Photo of بحضور سفير البيرو بالرباط ..سفينة التدريب الشراعية “أونيون” ترسو بميناء طنجة ( فيديو )

بحضور سفير البيرو بالرباط ..سفينة التدريب الشراعية “أونيون” ترسو…

2024-01-27 / 22:20
Photo of زاكورة : فلاحون يزرعون ” الدلاح” ليلا والسلطات تجرفه في “الظلام “

زاكورة : فلاحون يزرعون ” الدلاح” ليلا والسلطات تجرفه…

2024-01-27 / 22:00
Photo of أرباب الحمامات يراسلون لفتيت للعدول عن قرار الاغلاق

أرباب الحمامات يراسلون لفتيت للعدول عن قرار الاغلاق

2024-01-27 / 20:32
Photo of إدانة أستاذ بعقوبة حبسة ببني ملال بسبب هزالة نتائج تلامذته

إدانة أستاذ بعقوبة حبسة ببني ملال بسبب هزالة نتائج…

2024-01-27 / 20:12
Photo of البحرية الاسبانية تنتشل جثة مغربي بشاطئ سبتة المحتلة

البحرية الاسبانية تنتشل جثة مغربي بشاطئ سبتة المحتلة

2024-01-27 / 19:46

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق