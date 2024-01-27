بسبب خلل في الكاميرات.. “تسلا” تسحب 200 ألف سيارة كهربائية

2024-01-27 / 10:00
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هبة بريس - وكالات

قامت شركة “تسلا” باستدعاء حوالي 200 ألف سيارة كهربائية في الولايات المتحدة بسبب خلل في الكاميرا الاحتياطية، بعد أن تبين أنها قد لا تعمل بشكل مناسب أثناء قيادة السيارة إلى الخلف، حسب ما أفادته الإدارة الوطنية الأمريكية للسلامة على الطرق السريعة.

ويشمل الاستدعاء سيارات « تسلا » من طراز « Y » و »S » و »X » تم تصنيعها في 2023، وجميعها مجهزة بجهاز حاسوب « القيادة الذاتية الكاملة » من إصدار 4.0.

وحسب تقرير الإدارة الوطنية، فقد تم اكتشاف الخلل حين شرعت « تسلا » في تلقي تقارير ذات صلة، في أواخر دجنبر.

وأضافت الوكالة الفدرالية أن عدم استقرار البرنامج قد يمنع الكاميرا من عرض الصور أثناء قيادة سيارات « تسلا » إلى الخلف، مما يزيد من خطر وقوع حادث.

وستقوم شركة « تسلا »، التي أشارت إلى عدم الإبلاغ عن أي حوادث ناجمة عن هذا الخلل، بإجراء تحديث برمجي.

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