محاولة السرقة من داخل سيارة تجر شخصا للاعتقال بالعيون

2024-01-27 / 09:35
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هبة بريس

تمكنت فرقة الدراجيين بولاية أمن العيون، الخميس 25 يناير الجاري، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية ومبحوث عنه، يبلغ من العمر 35 سنة، وذلك للاشتباه تورطه في قضية تتعلق بمحاولة السرقة من داخل سيارة، مع تزوير ترقيم مركبة.

وقد جرى إيقاف المشتبه فيه على مقربة من السوق النموذجي بتجزئة 25 مارس، متلبسا بمحاولة السرقة من داخل سيارة، حيث تم حجز الأداتين اللتين استعملهما في فتح السيارة، كما تبين بعد البحث استعمال الموقوف سيارة أخرى بعد تزوير ترقيم صفيحتيها.

وعند إخضاع هوية المشتبه فيه للتنقيط بقاعدة بيانات الأمن الوطني تبين أنه مبحوث عنه على الصعيد الوطني من أجل قضية مماثلة تتعلق بالسرقة.

وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

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