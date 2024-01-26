الإصابة تغيب زياش عن الحصة التدريبية

غاب نجم المنتخب المغربي حكيم زياش عن الحصة التدريبية التي خاضها أسود الأطلس اليوم الجمعة 26 يناير، بسبب الإصابة التي كان تعرض لها في مباراة زامبيا ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا.

وأجرى المنتخب الوطني حصة تدريبية جديدة استعدادا للمباراة التي ستجمعه يوم الثلاثاء المقبل، بمنتخب جنوب إفريقيا لحساب ثمن نهاية كأس إفريقيا للأمم التي تحتضنها ملاعب كوت ديفوار إلى غاية 11 فبراير.

وعمت أجواء الفرحة بين كتيبة المنتخب المغربي بعد إلغاء الاتحاد الإفريقي “كاف” عقوبة إيقاف الناخب الوطني وليد الركراكي، حيث سيقود الركراكي الأسود في مباراة جنوب إفريقيا من دكة البدلاء.

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