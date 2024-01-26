لطيفة رأفت تهدد كل من يتهمها بالتورط في قضية “المالي” باللجوء إلى القضاء

أعلنت الفنانة المغربية لطيفة رأفت، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، عزمها اللجوء للقضاء ضد كل من سولت له نفسه اتهامها بالتورط في قضية بارون المخدرات “المالي”، على حد تعبيرها.

ونشرت الفنانة المغربية تدوينة مطولة في هذا الصدد جاء فها :”أول شيء، سمحو لي جمهوري العزيز وكل من غايقرى هادشي لي حطيت لانه ماشي فالمستوى ديالكم ولا ديالي ولا ديال تربيتكم ولا تربيتي”.

وواصلت قائلة:”وليت كانتلقى عدة رسائل فالخاص منهم من يعتذر ومنهم لي كايلومني علاش تم حذف صفحاتهم او قنواتهم أو متابعتهم على تعاليقهم وتدويناتهم بقصد تشويه سمعتي والتشهير باسمي، ووصلت بهم الجرأة إلى القدف والسب”.

وأضافت:” فانا مواطنة مغربية ولي الحق في الدفاع عن نفسي بالقانون، ومن له الحق في متابعتي هو القضاء المغربي من بعد البحث مع الفرقة الوطنية، فلهذا أقسم كما أقسمت للقضاء وبمن نفسي بيده عز وجل، لن ولن أسامح أي أحد تعدى حدوده وحط نفسه فمرتبة القضاء والبحث، وجرمني”.

وأردفت قائلة:”سأوفيكم ببعض التدوينات مع أصحابها في التعاليق، وهادو قلال قدام الكتييير لي عندنا، والذين سيتابعون قضائيا باش يقولو لينا اش وقع في الفيلا ديالي لأنه على ما يبدو أنهم هوما لي عارفين القضية اكثر مني ومن البحث ومن القضاء”.

واسترسلت :”علما انه كل من المتهمين شهدو بانه ليست لي علاقة بهذا الموضوع، وما قاموا به في بيتي آنذاك سببه أن المتهم الحاج احمد بن براهيم كان زوجي وكانت له صلاحية استقبال ضيوفه والاستفراد بهم في بيتي بدون وجودي كونه كان زوجي شرعا”.

واختتمت تدوينتها قائلة:”الحمد لله على نعمة الأمن والأمان في بلاد الحق والقانون وشكرا للشرطة الإلكترونية، وللعلم انا شاهدة في هذه القضية والشاهد لا ينتظر البراءة لانه قانونيا ليس متهما”.

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