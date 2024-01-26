الكاف يقرر إلغاء عقوبة توقيف الركراكي

هبة بريس _ رياضة

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، إلغاء عقوبة توقيف وليد الركراكي، مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، لـ4 مباريات، وأيضا إلغاء عقوبة الغرامة المالية.

زسيكون وليد الركراكي، مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، متواجدا في دكة احتياط مباراة المنتخب الوطني المغربي أمام نظيره الجنوب إفريقي، برسم ثمن نهائي كأس إفريقيا لأمم، بعدما قررت لجنة الاستئناف في الاتحاد الإفريقي إلغاء عقوبة إيقافه.

وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد اصدرت بلاغا اعتبرت من خلاله قرار توقيف الناخب الوطني 4 مباريات “مجحف”، و”مجانبا للصواب”،

وعلى اثر ذلك ؛ قررت تقديم استئناف إلى لجنة الاستئناف في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

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